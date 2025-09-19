Ya en cines: el romance inunda la cartelera con ‘Mi amiga Eva’ y ‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’

Tras grandes estrenos del cine patrio como Romería o El cautivo, el audiovisual español todavía tiene algunas novedades para las salas en la recta final del calendario cinematográfico. Una de ellas es Mi amiga Eva, del reconocido director catalán Cesc Gay (Truman). Sin embargo, el celuloide nacional no es el único que trae novedades este fin de semana dentro del núcleo temático del romance, pues Colin Farrell y Margot Robbie estrenan la esperada Un gran viaje atrevido y maravilloso. A continuación, repasamos las principales novedades que están disponibles desde hoy mismo en la cartelera

‘Mi amiga Eva’

Gay, ganador de tres premios Goya, regresa a la dirección un lustro después del éxito de Sentimental. Y lo hace, como ya nos tiene acostumbrados, con un elenco memorable capitaneado por Nora Navas, Juan Diego Botto, Rodrigo de la Serna y Francisco Carril, entre otros. La trama nos presenta a Eva, una mujer de 50 años que está casada hace más de veinte años y que tiene dos hijos adolescentes. Es entonces cuando en un viaje a Roma, decide que quiere volver a enamorarse antes de que sea demasiado tarde. Al regresar, comienza una nueva vida en Barcelona estando abierta al juego de la seducción

‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’

Kogonada, responsable de Despidiendo a Yang, nos brinda una historia romántica de viajes en el tiempo, liderada por dos nominados al Oscar como son Robbie y Farrell. En Un gran viaje atrevido y maravilloso, los protagonistas se conocen en la boda de un amigo en común, iniciando una sorprendente y original aventura que les lleva por el pasado de sus vidas y los momentos más relevantes de estas.

‘Afterburn’

Filme postapocalíptico que reúne a un reparto repleto de caras conocidas. El trabajo, dirigido por J.J. Perry, está comandado por Dave Bautista, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju y Samuel L. Jackson. Estos interpretan a un grupo de cazadores de tesoros que buscan reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado destruida debido a una erupción solar.

‘Las delicias del jardín’

Mi amiga Eva no es la única película española que llega hoy a las salas. Dirigida y protagonizada por Fernando Colomo, la trama nos pone en la piel de un pintor abstracto que está sumergido en una crisis personal y económica. Con la colaboración de su hijo, el malogrado artista deberá presentarse a un concurso millonario para versionar el tríptico de El Bosco, El jardín de las delicias.

‘Small Things Like These’

Es la primera película de Cillian Murphy como protagonista, dos años después de llevarse el Oscar por Oppenheimer. La cinta adapta la novela de Claire Keegan en la que un comerciante de carbón en la Irlanda de los 80 de enfrenta a un descubrimiento siniestro que le obligará a enfrentarse al silencio cómplice de un lugar que durante años ha estado controlado por la Iglesia.

‘On Falling’

Largometraje británico que funciona como un drama social, donde conocemos a Aurora, una mujer portuguesa inmigrante que trabaja en un gran almacén de Escocia. Atrapada entre los muros de su centro de trabajo y el aislamiento de su piso compartido, intentará aprender a tomar consciencia de sí misma en medio de un entorno dominado por los algoritmos.