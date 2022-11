Ya en cines: 20 películas llegan hoy a las salas

Como todo inicio del fin de semana, a la cartelera llegan varios títulos. Películas que se estrenan y que permanecen varias semanas en las salas. Lo normal es que la cifra no suele superar la decena, pero en este caso la oleada de largometrajes llama especialmente la atención. 20 cintas se estrenan hoy en los cines de toda España, una situación inaudita o que al menos, no se recuerda con facilidad y menos después de los efectos devastadores de la pandemia en la exhibición. Eso sí, algunas de estas propuestas como el Pinocho de Guillermo del Toro o Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion estarán por tiempo limitado, ya que son productos que en pocos días, estarán en el catálogo de Netflix. Estos son los estrenos más relevantes:

‘Mundo Extraño’

La última apuesta de animación de Disney este año. Mundo extraño cuenta la historia de una estirpe de exploradores que se apellidan Clade. La mayoría de ellos son intrépidos, valientes y sienten la necesidad de llegar más allá de lo conocido. Pero en toda familia, hay una oveja negra. En este caso es Searcher, quien decidió hace tiempo que eso de la aventura no era para él. Sin embargo, su familia lo necesitará para encontrar al patriarca en un lugar peligroso y lleno de amenazas.

‘La mujer rey’

Viola Davis protagoniza este drama histórico sobre lo sucedido en los siglos XVIII y XIX en el Reino de Dahomey. Con Nanisca (Davis) al frente de una unidad militar exclusivamente de mujeres que lucharon contra enemigos que esclavizaron a su gente y que violaron su honor. Un ejemplo más de cómo cada vez, estos relatos de carácter feminista tienen más presencia en los cines.

‘Hasta los huesos: Bones and all’

El director Luca Guadagnino y el actor Timothée Chalamet vuelven a reunirse después de rodar juntos anteriormente la excelente Call me by your name. Alejado de enormemente de ese bucólico trabajo, Hasta los huesos es un retrato oscuro sobre el amor y el canibalismo, además de retratar un mapa de la sociedad norteamericana liderara por Ronald Reagan.

‘Historias para no contar’

Años después de convencer con Truman, el drama de Ricardo Darín y Javier Cámara, Cesc Gay cuenta esta serie de historias cruzadas y encuentros inesperados con un reparto que reúne a lo mejorcito de la actuación nacional: Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Anna Catillo, María León, Alexandra Jiménez y Jose Coronado, entre otros.

El resto de largometrajes accesibles en cines se completa con Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Pinocho de Guillermo del Toro, Close, Inu-Oh, Abrázame fuerte, Detective Knight: Sin piedad, Las construcciones de la Alhambra, Lo que sabemos, Madre ven o Los demonios de barro.