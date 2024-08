Ya en cartelera: la aplaudida película española ‘Volveréis’ llega a los cines

La cartelera veraniega llega a su fin, tras un inicio complicado, derivado de los desastres comerciales como El especialista y Furiosa. Sin embargo, las múltiples propiedades de Disney han acudido al rescate y tanto Del Revés 2 como Deadpool y Lobezno han logrado aunar unos 3.000 millones de dólares en la taquilla. Todo ello, sumado al éxito reciente de Alien: Romulus, la cual tras dos semana en salas ya va camino de los 300 millones de recaudación. Pero sin ya grandes superproducciones, los espectadores pueden disfrutar hoy de la que seguramente sea la candidata mejor posicionada para representar a España en los Oscar. Nos referimos a Volveréis de Jonas Trueba, a la que le acompañan toda una serie de estrenos disponibles desde ya mismo:

‘El cuervo’

El contrapunto comercial de Volveréis llega con el polémico remake de la cinta de culto en la que Brandon Lee perdió la vida no lo tenía nada sencillo para triunfar. Aparte de una actualización del personaje un tanto desenfadada, la crítica ha vapuleado de forma generalizada el trabajo de Rupert Sanders (Ghost in the Shell: el alma de la máquina). Unas pésimas noticias para un Bill Skarsgard al que últimamente no le sienta nada bien la taquilla. FKA Twigs, Danny Huston, Isabella Wei y David Bowles completan el reparto principal.

la historia cuenta cómo los enamorados Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinados cuando una banda criminal se cruza en su camino. Con la oportunidad de sacrificarse para salvar a su amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de los asesinos, atravesando constantemente el mundo de los vivos y el de los muertos.

‘Diabólica’

Film de terror que intenta sumergirse en la tendencia y apuesta del discurso sobre la inteligencia artificial. John Cho (Searching) y Katherine Waterson (Alien: Covenant) protagonizan esta cinta que ha sido producida por el sello Blumhouse Productions y que distribuye Sony Pictures.

Diabólica nos pone en la piel de la familia Curtis. Estos, han sido seleccionados para probar un nuevo dispositivo de IA para el hogar, un asistente digital llamado AIA que aprende de los comportamientos de la familia y comienza a anticipar sus necesidades. El aparato tecnológico se asegurará de que nada, ni nadie se interponga en el camino de su nueva familia.

‘Volveréis’

Jonas Trueba regresa a la dirección y la crítica tanto nacional como internacional, parece haber dictado sentencia: es la mejor película del cineasta. Con Volveréis, el menor de los tres hermanos directores presenta, una comedia dramática que dará mucho que hablar en la próxima edición de los Goya 2025.

Después de 15 años juntos, Ale y Alex tienen una estrafalaria idea sobre como separarse. Hacerlo organizando una fiesta que celebre su ruptura. El anuncio deja perplejos a sus allegados y a sus seres queridos, pero ellos se mantienen firmes en su decisión de separarse. ¿O quizás no lo tengan tan claro? Volveréis es una comedia sobre el fin del amor que apunta sin duda, a ser la gran candidata de España a los Oscar del próximo año.

‘Héroes de Central Park’

Cinta de animación francesa en la que un títere de Don Quijote huye junto a su fiel compañero, un peluche abandonado llamado Doggy Dog. Atravesando Central Park, se unirán contra viento y marea para una épica aventura de amistad en la ciudad de Nueva York.

‘Un regalo para papá y mamá’

Greg Kinnear protagoniza esta comedia sobre viajes en el tiempo en el que el más pequeño de la familia, descubre que puede manipular su vida mediante esta habilidad, gracias al reloj de pared que ha heredado de su abuelo. Con la ayuda de sus hermanos, regresará una y otra vez al momento en el que sus padres anunciaron su divorcio para intentar cambiar el destino de la familia.

‘Bonnard, el pintor y su musa’

Drama biográfico sobre el pintor Pierre Bonnard, quien no habría llegado a su condición de no ser por su musa Marthe, la cual aparece en más de un tercio de su obra. Explorando la compleja relación y la dependencia mutua, la fuerte personalidad de Marthe inspira el arte de Bonnard hasta el final de su carrera.

‘El método Farrer’

Documental sobre Bruce Farrer, un maestro de instituto retirado que encargó una tarea a sus alumnos hace 20 años: escribirse una carta a ellos mismos sobre cómo se imaginan su vida dos décadas después. Él mismo guardó todas esas cartas y años después, las envió de vuelta por correo postal, elaborando una reflexión sobre ese niño que todavía llevamos dentro. Junto a Volveréis, es la otra propuesta española del fin de semana.

Reestreno: ‘Pulp Fiction’

Debido a su 30 aniversario, la gran película de Quentin Tarantino se reestrena en 4K, permitiendo una oportunidad única de ver el filme de culto en la gran pantalla. Momentos icónicos y un reparto espectacular que se luce a través de los ingeniosos diálogos del cineasta y guionista norteamericano de toda una generación.