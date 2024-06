Wes Anderson quiere adaptar alguna obra del escritor Charles Dickens

En un extraño giro dentro de su carrera, el reconocimiento académico ha aterrizado en las vitrinas de Wes Anderson a través de un cortometraje. El director indie por excelencia, había estado en las quinielas a la estatuilla dorada hasta en siete ocasiones. Desde la categoría a Mejor guion original de Los Tenenbaums, hasta las nueve consideraciones de la que seguramente es su obra más redonda, El Gran Hotel Budapest. No obstante, el de Houston ha tenido que esperar hasta la pasada edición de los Oscar 2024 para coronarse con el premio a Mejor corto de ficción, gracias a La maravillosa historia de Henry Sugar. La pieza en cuestión es una adaptación de Roald Dahl, un autor que casa a la perfección con el imaginario del cineasta y con el que Anderson ya había abrazado la perfección a través de la cinta animada Fantástico Sr.Fox. No obstante, ahora parece que el simétrico narrador tiene entre ceja y ceja, apostar por otro gran escritor para su siguiente trabajo. Este no es otro que el gran Charles Dickens.

A pesar de su apego al creador de personajes de la talla de Willy Wonka o Matilda, la realidad general del cine de Wes Anderson ha partido casi siempre de su puño y letra como un contenido original. Colaborando eso sí en la mayoría de sus casos con un coautor en el guion, ya fuese Owen Wilson en Academia Rushmore o por ejemplo, Noah Baumbach en Life Aquatic. Así, poco a poco se fue convirtiendo en un autor de referencia entre la cinefilia más moderna, con un estilo palpable y de reconocimiento inmediato. Precisamente desde la propia Fantástico Sr. Fox, Anderson encadenó una serie de títulos elogiados mayoritariamente por la prensa especializada, hasta que en sus representaciones recientes, este colorido relator dio muestras de haber agotado su estilo. Ni La crónica francesa, ni Asteroid City lograron convencer, pero ha sido el regreso al mundo de Dahl lo que le ha devuelto los galones y la credibilidad suficiente como para afrontar una empresa arriesgada y plasmar en la gran pantalla, algunos de los escritos de un autor del prestigio de Dickens.

Wes Anderson y Dickens

Además de ser uno de los escritores clave en la historia de las letras, Charles Dickens es del mismo modo, una de las voces del mundo de la literatura más adaptadas por el séptimo arte y la pequeña pantalla. Ahí están las Oliver Twist de David Lean en los 40, Carol Reed en los 60 o la versión de Polanski en 2005. Pero también tenemos Grandes esperanzas de Alfonso Cuarón o Historia de dos ciudades, dirigida en 1935 por Jack Conway. Aunque sin duda, el relato más repetido y reformado es con diferencia ‘Cuento de navidad’, hasta el punto en el que los Teleñecos o Mickey Mouse tienen su propia adaptación. Es por eso por lo que quizás, Wes Anderson vea un reto en mezclar su factura visual dentro del mundo de Dickens.

«Siento que el escritor que me gustaría adaptar, al que no sé si veo la oportunidad, es Dickens. Me gustaría hacer una gran historia de Dickens. Todos han sido adaptados. Todos ellos se han hecho muchas veces. Son muy interesantes. La gente sigue volviendo a ellos. Son tan entretenidos y tan complejos», explicaba Anderson en una entrevista reciente.

En la misma charla concedida a THR, el director también anunció que acababa de rodar su última película, la cual llevará por título The Phoenician Scheme. Sabemos entre poco o nada de esta nueva historia, más allá de que tendrá el espionaje como núcleo temático y que Roman Coppola ha coescrito el guion junto al realizador. Como viene siendo habitual desde sus comienzos en el celuloide, la cinta tendrá un reparto de estrellas. Entre ellas, están confirmadas: Benicio del Toro, Benedict Cumberbatch, Tom Hanks, Scarlet Johansson, Rupert Friend, Riz Ahmed y cómo no, su inseparable actor fetiche Bill Murray.

Su extraña forma de rodar

Anderson repite con asiduidad algunos de sus intérpretes, pero también incorpora caras nuevas deseosas de ponerse a las órdenes de la particular forma de rodar. En The Phoenian Scheme, el director aseguró que posiblemente debería haber implicadas como “cien personas” que ya han trabajado con él en otros largometrajes, con lo que los nuevos pueden quedar incluso un poco más descolocados ante sus particulares métodos.

«Las personas que son nuevas en el set o en el proceso de hacer una de mis películas lo encuentran extraño. No es necesariamente la forma en que normalmente se hacen las películas. Probablemente todos los directores sean así. Tenemos nuestros propios métodos extraños, que en cierto modo comenzaron con la primera película que hice», terminaba de exponer el cineasta.