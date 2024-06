‘Uncharted 2’ parece una realidad para los ejecutivos de Sony Pictures

Entre la fiebre de las nuevas adaptaciones del mundo de los videojuegos al cine, se han dado casos comercialmente exitosos como Super Mario Bros: La película, pero también historias como la nueva Tomb Raider que no terminaron de cuajar. Entre esos dos extremos navegó Uncharted, la adaptación de Naugthy Dog y Sony Pictures sobre las aventuras del cazador de tesoros Nathan Drake. El filme recaudó alrededor de 407 millones de dólares en todo el mundo, con una partida presupuestaria de 120 millones. Cifras meritorias, sobre todo teniendo en cuenta que se estrenó en plena época de pandemia. No obstante, la crítica la recibió con cierta incredulidad y sus números tampoco hacían presagiar una futura inversión en una saga, por mucho que su final invitase a continuar la aventura en la búsqueda del hermano perdido del protagonista. Ahora sabemos que desde la productora sí que tienen en cuenta una Uncharted 2 para el futuro más inmediato de su calendario.

Eso sí, antes de nada cabe mencionar que la continuación de Uncharted 2 todavía no se ha confirmado de forma 100% oficial. Lo que ocurre es que recientemente, el presidente de la distribución oficial de Sony, Steven O’Dell, hizo referencia a la secuela entre sus próximos títulos. Un noticia positiva para los fans de la primera entrega, quienes ya saben que Tom Holland y Mark Walhberg continuarán buscando tesoros perdidos por parajes salvajes.

‘Uncharted 2’ se cocina a fuego lento

La primera historia nos sumergía en una historia de origen para un joven Nathan Drake, el cual se gana la vida trabajando en un bar y con pequeños robos gracias a su capacidad para engañar timar a la gente. Pero cuando conoce al ingenioso Sully (Wahlberg), ambos se alían para localizar el conocido como «el mayor tesoro nunca antes encontrado». Fue precisamente Wahlberg, quien a principios de este año habló incluso de que se le había enviado ya un primer borrador de guion.

«En realidad, hoy recibí una llamada informándome que tenían un guion. Me dijeron ‘empieza a dejarte crecer el bigote. Tomará un tiempo’», contaba en una entrevista. El actor nominado al Oscar expresó su entusiasmo dada la gran acogida que el público tuvo de la primera propuesta, por lo que está muy interesado en ver hacia dónde va la historia de Uncharted 2. Al protagonista de The Fighter parece hacerle mucha gracia la idea del cambio estético que necesita su personaje y es que al igual que en los videojuegos si Nathan es mucho más mayor que Holland, con Wahlberg ocurre lo mismo:

«Consistirá en tener bigote todo el tiempo» bromeaba con el medio The Direct. En la parte ejecutiva, O’Dell no ha sido el único que ha hablado del deseo de armar una nueva película potencial. El productor Charles Roven le dijo a THR que «definitivamente» estaban buscando hacer una película de seguimiento. «Nos lo pasamos muy bien con esa película. A los fans realmente les gustó mucho la película y a las personas que no sabían nada sobre el juego les gustó mucho también. Así que definitivamente estamos buscando hacer otra de esas», apuntaba Roven.

¿De qué tratará?

Seguir la estela narrativa de una hipotética Uncharted 2 se antoja complicado. Sobre todo, teniendo en cuenta que la primera historia no siguió el patrón marcado por la saga de videojuegos, sino que optó por dar una gran prioridad a la trama que cerraba la franquicia, Uncharted 4: El desenlace del ladrón. El único punto del relato virtual en el que se menciona al hermano de Nathan. Por otra parte, incorporaron el sentimiento épico del juego original, Uncharted: El tesoro de Drake. Mientras que el filme de Ruben Fleischer calcó la famosa secuencia del avión de Uncharted 3: La traición de Drake.

Lo que sabemos seguro es que buscando la evidente continuidad, Uncharted 2 se centrará más que nunca en el hermano perdido de Drake, aparte de seguir desarrollando la amistad entre los personajes de Holland y Wahlberg. Por supuesto, se espera que haga su primera aparición Elena Fisher, el que en el videojuego fue el primer interés amoroso de Drake, al mismo tiempo en el que regresa la Chloe Frazer de Sophia Ali. Seguramente Uncharted 2 no comience su rodaje hasta 2025, por lo que resultará imposible verla antes de 2026. A esto hay que sumarle las complicadas agendas de sus protagonistas, teniendo claro que Holland además regresará en algún momento al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con una nueva entrega de Spider-Man.