Tráiler de ‘Vaiana 2’: Disney sigue con su fiebre de secuelas

Disney acaba de lanzar el primer tráiler de Vaiana 2, la secuela de la que quizás es una de las últimas grandes ideas creativamente originales del estudio (con permiso de Frozen). Bueno, más que un primer adelanto oficial, se trata de un teaser que muestra algunos fragmentos inconexos de lo que nos deparará la continuación. La realidad es que esperamos bastante más de una continuación que ha tardado ocho años en regresar a una historia y que por el momento, más bien se aprecia como una especie de metraje adicional de la primera parte, pero por el momento le otorgaremos el beneficio de la duda ya que las imágenes del mar y de las criaturas se ven alucinantes a nivel de detalle y diseño.

No es de extrañar que estos primeros fragmentos no nos provoquen un gran interés o expectación en Vaiana 2, ya que el largometraje se planteo originalmente como una serie destinada para Disney +. Sin embargo, ahora sabemos que Auli’i Cravalho (Vaiana), Dwayne Johnson (Maui), Sina (Nicole Sherzinger) y el jefe Tai (Temuera Morrison) regresarán para imprimir sus voces en la versión original. La Casa del Ratón confía tanto en la historia que también prepara un live action de la primera película, con Johnson dando vida igualmente al personaje de el cambiante semidiós. Un estreno que sufrió un retraso en la última CinemaCon del mes pasado moviendo el estreno al 2026, dejando así un poco más de espacio comercial para el estreno de Vaiana 2 a finales de año. Otra de las novedades del futuro de su historia es que en esta ocasión, aparte de estar acompañados por el pollo Heihei, Vaiana y Mai tendrán como compañero a Pua, el cerdo de su aldea.

Una fiebre por las secuelas

Vaiana 2 no es el único ejemplo del estancamiento de los grandes estudios con las franquicias. La cosa es que tradicionalmente, tanto a Disney como a Pixar no les han terminado de funcionar del todo las secuelas. Si por supuesto en lo económico, pero en su mayoría no han sabido anteponerse al éxito de los trabajos originales. Una tendencia que podría romperse el próximo 14 de junio, gracias a la llegada a los cines de Del revés 2.

Más tarde, la productora californiana espera dirigir a las salas Frozen 3, Frozen 4 y Zootropolis 2. No es algo extraño, viendo cómo historias nuevas como Lightyear o Elemental no funcionaban tan bien en las salas como se esperaba. Por eso, regresar a los filmes que han funcionado bien en la cartelera es un paso comprensible para el negocio que lidera Bob Iger. Tanto las películas existentes de Frozen como las dos últimas entregas de Toy Story se encuentran entre las 40 cintas más taquilleras de todos los tiempos e incluso la primera Zootropolis superó la barrera de los 1.000 millones de dólares. Vaiana quizá no consiguió tanto, pero en cambio abordó unos estimables casi 700 millones de dólares.

Recientemente, el estudio ha intentado estrenar por primera vez en el patio de butacas, todos aquellos filmes que salieron en el momento del COVID-19; Luca, Soul y Turning Red. El problema de su pobre recaudación de reestreno era que llevaban ya toda una vida coexistiendo en la plataforma de Disney +

‘Vaiana 2’: ¿Menos es más?

El presupuesto de la primera historia no fue ni mucho menos, un tema baladí. Vaiana llegó a costar 175 millones de dólares, siendo de este modo, una de las propuestas con un presupuesto más abultado en el 2016. Unas cifras gigantescas pero que no entran en el top 10 histórico de la compañía en el terreno de la animación, pues Cars 2, Monstruos University, Los increíbles 2 o Buscando a Dory costaron 200 millones de dólares. Por el momento, el récord lo comandan el live action de El rey león y Enredados, con 260 millones cada una.

Por eso y por el momento que vive la industria, tendemos a pensar que el presupuesto de Vaiana 2 disminuirá ligeramente con respecto a la original. Sobre todo con la nueva política que quiere implementar Iger. El CEO de la compañía pretende reducir la cantidad de estrenos anuales, empezando por el UCM de Marvel, donde como mucho, veremos tres películas al año y dos series. Por tanto, la distribución estratégica de los estrenos contribuirá también a que posiblemente veamos menos reinos mágicos en la gran pantalla.

Vaiana 2 llegará a los cines el próximo 29 de noviembre de 2024.