Tom Holland es un Montesco: El actor protagonizará la nueva versión de ‘Romeo y Julieta’

Despuntó como bailarín siendo el primer Billy Elliot en el teatro británico, Juan Antonio Bayona lo descubrió en Lo imposible y alcanzo la fama internacional gracias a Spider-Man. Pocas figuras del cine reciente han tenido la carrera ascendente de Tom Holland. Pero es cierto que por el bien de su carrera, el actor necesita dejar a un lado las grandes superproducciones y recuperar perfiles que lo desetiqueten del papel de Peter Parker. Lo que no nos imaginábamos es que esto, le devolvería a la esencia de las tablas de cualquier profesional de la interpretación: el teatro. El británico acaba de anunciar que protagonizará una nueva versión de Romeo y Julieta.

La obra de William Shakespeare ha trascendido el teatro, llegando a tener varias versiones cinematográficas. De hecho, su arquetipo narrativo se ha visto repetido en películas tan diferentes como West Side Story, Crepúsculo o la delirante cinta animada Gnomeo y Julieta. Sin embargo, el relato volverá al lugar de su nacimiento, donde durante generaciones ha sido una de las historias más representadas en los teatros de todo el mundo. Según la información proporcionada, la obra estará dirigida por Jamie Lloyd, a través de su compañía The Jamie Lloyd Company. Eso sí, no será un desempeño prolongado en el tiempo, pues se estima que la función se represente únicamente durante dos semanas.

¿Dónde podrá verse el Romeo de Tom Holland?

Tom Holland interpretará a Romeo Montesco en el Duke of Yorke’s Theater del West End de Londres. Puede que estemos, dada la magnitud de la obra y su protagonista, ante una de las obras de teatro más relevantes a nivel de notoriedad en los últimos tiempos. Por lo que se estima que las entradas no serán precisamente baratas.

Tom Holland will star in a new stage adaption of ‘ROMEO & JULIET’ for the West End. pic.twitter.com/SfO1nZlizt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 6, 2024

Los tickets saldrán a la venta a partir del 13 de febrero, pero desde la web que el artista ha proporcionado en sus redes sociales, se ha generado una lista preacceso para poder comprarlas cuando llegue la fecha. La función tendrá lugar el próximo mayo y hay que señalar que será una actualización de la historia, alejada de la versión clásica del dramaturgo.

La huida del encasillamiento

No es el primero que recurre al teatro para tomarse un respiro de interpretar a un personaje tan reconocible. Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en la reconocida saga, le dedicó un tiempo al teatro británico, después de derrotar a Voldemort y salvar al mundo mágico. Pero a diferencia de Radcliffe, Holland no abandonará el papel de Spider-Man, pero sí que tardará en volver a balancearse por los rascacielos de Nueva York. Sobre todo, teniendo en cuenta que Spider-Man: No Way Home supuso una especie de cierre de arco para su personaje.

A sus 27 años, al actor no le ha ido excesivamente bien fuera de la Casa de las ideas, aunque sí que ha participado en proyectos interesantes como En el corazón del mar, Z, la ciudad perdida y en El diablo a todas horas. También ha trabajado en el campo del doblaje, ofreciendo su voz a cintas infantiles de la talla de Espías con disfraz y Onward, esta última de Pixar. No obstante, en la mayoría de ocasiones, no ha conseguido representar papeles memorables que puedan llevar a que el público no piense en él como el superhéroe de las mallas rojas. Lo ha intentado en el cine criminal con Cherry, en la ciencia ficción con Chaos Walking e incluso en el terreno de las series a través de Apple TV+ en The Crowded Room.

Su futuro, parece vinculado a realizar más adaptaciones de la saga Uncharted. Una especie de nuevo Indiana Jones, que no recibió muy buenas criticas pero que si consiguió conectar con el público.

La preocupación con Spider-Man

Es con diferencia, el hombre araña que más veces se ha colocado el traje del amigo y vecino de la Gran Manzana. Pero hasta el propio Holland está preocupado con el devenir del personaje, con el tira y afloja entre Marvel y Sony Pictures. Recordemos que los derechos de explotación audiovisual del personaje pertenecen a la empresa nipona. El actor quiere que las cosas se hagan bien y si no está contento con el camino escogido para el héroe, no tendrá ningún problema en pasar el testigo. Kevin Feige ya confirmó planes para una Spider-Man 4, pero él tiene sus reticencias y preocupaciones personales:

“Siento que con nuestra primera trilogía hicimos un Home aun y hay una parte de í que quiere marcharse con la cabeza alta. Estoy un poco preocupado en términos creativos”, señalaba el joven intérprete el año pasado.