Una temporada y 10 episodios: la serie con más premios de Disney que engancha desde el primer minuto

La gran sorpresa de la gala de entrega de los Premio Emmy 2024 han sido los 18 galardones que ha logrado la serie Shōgun. Además del premio a Mejor serie de drama y los otros 17 premios, esta película ha conquistado a la crítica con su original ambientada en el Japón feudal. Esta serie cuenta por ahora con diez episodios que se pueden ver en la plataforma de streaming Disney+ y está protagonizada por el marinero inglés John Blackthorne que tras un naufragio acaba en Japón. Esta serie de aventuras y acción está basada basada en la novela homónima de James Clavell y ya tuvo una primera adaptación en una miniserie de televisión de 1980 protagonizada por el conocido actor Richard Chamberlain, que interpreta el papel de John Blackthorne. La nueva versión que se puede ver en Netflix ha logrado enganchar a los espectadores desde el minuto uno.

La serie Shōgun de FX está ambientada en el Japón de 1600, al comienzo de una guerra civil que marco todo el siglo y cuenta el episodio histórico de la pugna de Tokugawa Ieyasu hasta ser nombrado el primer Shogun del país. Hay que tener en cuenta que desde el siglo XII el Shogun era el encargado de gobernar el país tras ser nombrado por el emperador de Japón. Tokugawa Ieyasu fue el último que tuvo este importante cargo ya que después el emperador asumió todas las funciones de administración del territorio y esto cambio el rumbo de la historia de este país.

Esta serie cuenta una historia en la que se mezclan el drama, el amor, la acción y las aventuras. Una buena opción para los que están buscando una serie de calidad, que ha contado con el apoyo de la crítica y que se centra en un episodio histórico controvertido.

¿De qué trata la serie Shōgun?

Esta serie está ambientada en el Japón de 1600 y su protagonista lord Yoshii Toranaga lucha por su vida mientras que sus enemigos en el Consejo de regentes se alían contra él. Todo cambia cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado cerca de un pueblo pesquero. Su capitán es el inglés John Blackthorne conoce ciertos secretos que pueden ayudar a Toranaga a llegar al poder y derrotar a sus enemigos de Blackthorne.

Según la sinopsis de esta serie de aventuras: “Los destinos de Toranaga y Blackthorne se unen irremediablemente por su intérprete, Toda Mariko, una misteriosa noble cristiana que es la última de una familia caída en desgracia. Mientras que sirve a su señor en esta lucha política, Mariko debe conciliar su reciente amistad con Blackthorne, su compromiso con la fe que la salvó y su deber con su padre fallecido”.

El reparto de esta serie de acción y aventura

El protagonista de esta serie es el actor Cosmo Jarvis que interpreta el papel de John Blackthorne y el actor Hiroyuki Sanada el de Lord Yoshii Toranaga, el aspirante a Shogun. Cosmo Jarvis es un actor de cine y televisión, músico y cineasta estadounidense que es conocido por interpretar al personaje de Sebastián en la película de William Oldroyd, Lady Macbeth en 2016. En esta serie de acción y aventura de Disney+ ha tenido la oportunidad de ser conocido por su interpretación del capitán John Blackthorne. También en el reparto están los actores Anna Sawai como Lady Mariko, Tadanobu Asano como Kashigi Yabushige y Fumi Nikaido como Ochiba No Kata.

En esta serie el reparto es esencialmente japonés y ha sido dirigida por Frederick E.O. Toye, que también ha resultado ganador de un Emmy este año a la mejor dirección. Además de estos actores, también están en el elenco de esta serie Tokuma Nishioka como Toda Hiromatsum, Takehiro Hira como Ishido Kazunari, Ako como Daiyoin Lady Iyo, Shinnosuke Abe como Toda Hiroshige «Buntaro», Yasunari Takeshima como Muraji, Hiroto Kanai como Koshigi Omi, Toshi Toda como Sugiyama y Hiro Kanagawa como Igarashi, entre otros.

Como demuestra la concesión de estos 18 galardones en los Premios Emmy 2024, esta serie de Disney+ sorprende por su cuidada producción y la interpretación de sus actores. En el agregador de críticas Rotten Tomatoes ha recibido un 99% de críticas positivas y se ha convertido en una de las series preferidas de los usuarios de la plataforma de streaming Disney+.

Además de esta serie de acción y aventuras en la plataforma de streaming Disney+ se pueden ver también las tres temporadas de la serie de comedia dramática The Bear que ha obtenido también 7 galardones en los Emmys, incluido en de Mejor serie de comedia. La serie The Bear ha contado con una gran acogida por los espectadores y la crítica y se ha convertido en todo un éxito en la plataforma de streaming. La tercera temporada de The Bear se estrenó el pasado 14 de agosto con sus nuevos diez episodios.