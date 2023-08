Te lo pensarás dos veces antes de comerte una hamburguesa: Netflix te quita el hambre con su documental más salvaje

Uno de los documentales que más está sorprendiendo a los usuarios de la plataforma de streaming Netflix es Intoxicación: la cruda verdad de nuestra comida (Poisoned: The Dirty Truth About Your Food). La plataforma ha estrenado el pasado 2 de agosto este original documental que aborda el problema de las intoxicaciones alimentarias como una historia de crímenes y es uno de los documentales que se estrenan este verano en las plataformas de streaming.

Este documental adapta Poisoned, el libro que escribió en 2011 Jeff Benedict en el que se habla de las negligencias en la seguridad alimentaria tomando como partida el brote mortal de E. Coli que cambió las percepciones sobre la alimentación de Estados Unidos. El documental Intoxicación: la cruda verdad de nuestra comida tiene solo una hora y 22 minutos de duración y es uno de los más vistos esta semana en Netflix.

En la plataforma de streaming Netflix también se puede ver el documental What`s Health que explica las relaciones entre la alimentación y la enfermedad y la millonaria industria de la salud formada por farmacéuticas y productoras alimentarias. Un documental también muy interesante que se sumerge en los entresijos de la industria alimentaria actual.

Un polémico y alarmante documental

Según sinopsis de Netflix el documental Intoxicación: La cruda verdad de nuestra comida es “una crítica espeluznante a la industria alimentaria y sus reguladores. Este documental pone de manifiesto que, tras muchos años de apatía y negligencia, tanto el suministro de alimentos de Estados Unidos como sus consumidores se han quedado indefensos ante patógenos letales como el ‘E. coli’ y la salmonela”.

El escritor Jeff Benedict ejerce como productor ejecutivo del documental junto con Rebecca Evans y Ross Girard. Además, Ross M. Dinerstein y Kristin Lazure ejercen como productores, Rod Hassler como director y Justin Melland como compositor.

En el documental interviene Bill Marler, el abogado que ha pasado 30 años defendiendo la seguridad alimentaria y aportando su punto de vista sobre la negligencia en la industria. Este documental ha sido seleccionado para el Festival de Cine de Tribeca.

El documental intenta alertar a los espectadores sobre los riesgos ocultos en la comida, por ejemplo de las enfermedades derivadas de la batería denominada “E. coli O157” y las hamburguesas poco hechas. Además, intenta concienciar a la población para que exija un cambio en las prácticas y la regulación mundial de la circulación de alimentos. Una buena opción para los que quieren descubrir lo que está ocurriendo con las intoxicaciones alimentarias y para los que disfrutan con los documentales originales.