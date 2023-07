Todos los documentales que se podrán ver en agosto en Movistar Plus+

Los documentales se han convertido en uno de los géneros favoritos de muchos usuarios de las plataformas de streaming. Numerosos documentales sobre naturaleza, política, el mundo del espectáculo o sobre la historia de figuras relevantes del mundo de la música se estrenan este mes de agosto en Movistar Plus+.

Secretos de los dinosaurios jurásicos

Desde el martes 1 de agosto se puede ver esta serie documental de solo dos episodios en la que se explica como en el medio oeste de los Estados Unidos está enterrado un antiguo secreto: un número increíble de fósiles de dinosaurios, gigantes jurásicos de hace 150 millones de años, que llenan este desierto de tesoros prehistóricos. El equipo de BBC ha conseguido acceso privilegiado a la excavación desde el año 2019 y comparte los excepcionales descubrimientos que se están llevando a cabo como los restos de al menos quince dinosaurios.

Dioses del tenis

Desde el martes 1 de agosto se estrena esta serie documental de 3 episodios que nos lleva a las pistas del torneo de Wimbledon de los años 70 y 80 y lo hace con unos protagonistas únicos: Billie Jean King, Arthur Ashe, Bjorn Borg y John McEnroe, Martina Navratilova y Chris Evert. Una serie documental explora cómo esas importantes décadas para el mundo del tenis, cambiaron el deporte para siempre. Cuenta con un material de archivo único y entrevistas con los protagonistas del tenis de entonces.

Dentro de las pirámides

Desde el miércoles 2 de agosto se puede ver esta serie documental de 4 episodios en la que se explica como más de 4.500 años después de que se construyera la primera pirámide, los expertos todavía las analizan y desarrollan teorías sobre cómo fueron edificadas. La serie habla de temas como el origen de las piedras utilizadas, cómo los egipcios pudieron apilarlas o las tumbas reales de los faraones y nobles, con sus pasadizos secretos y cámaras ocultas.

BBC Earth: Espiando en el océano

Desde el sábado 5 de agosto y durante 4 episodios los animatronics, los robots con cámaras de BBC Earth, exploran uno de los entornos más mágicos y dinámicos del planeta: el océano. Las nuevas criaturas incluyen al animatronic espía más grande jamás visto, la ballena, así como la langosta, el arenque y el pez globo, todos dispuestos a mostrar el comportamiento y las relaciones complejas que prosperan en las profundidades del océano.

Nicole Kidman, en primera persona

El sábado 5 de agosto también se estrena este documental en el que se explica como con el paso de los años la actriz Nicole Kidman ha demostrado su complejidad dramática. En sus trabajos con Gus Van Sant, Jane Campion y Stanley Kubrick comenzó a explorar un tema que estaría presente a lo largo de su carrera: el lugar de la mujer en la sociedad. A través de una entrevista inédita de la actriz, este documental repasa su historia personal y sus mejores papeles.

Planet Sex con Cara Delevigne

También desde el sábado 5 de agosto se puede ver este documental de solo seis episodios centrado en Cara Delevingne, una de las modelos más famosas del planeta. En esta serie documental viaja por el mundo para ofrecer una nueva visión del género, el deseo y la orientación sexual serie y profundizar en historias humanas únicas y fascinantes y en las diversas formas de expresión y atracción sexual.

Descubriendo a los dinosaurios

Desde el martes 8 de agosto se puede ver esta serie documental de 4 episodios en la que se cuenta como durante ciento ochenta millones de años los dinosaurios dominaron el planeta. En esta serie documental, el legendario actor, escritor y amante de los dinosaurios, Stephen Fry nos lleva a conocer las distintas eras dominadas por estas criaturas sobrecogedoras, para sumergirse en su mundo asombroso y mágico

Los pasillos del poder

El sábado 12 de agosto se estrena este documental en el que el nominado al Oscar Dror Moreh, acude a los políticos más influyentes de EEUU para reflexionar su papel en la política exterior. Nombres decisivos en el devenir del mundo de los últimos 40 años como Hillary Clinton, Colin Powell, Henry Kissinger, Samantha Power o Madeleine Albright son los narradores de esta historia

Vuelo JK5022. La tragedia de Spanair

Desde el martes 15 de agosto y en solo tres episodios se cuenta esta tragedia que comenzó el 20 de agosto de 2008 cuando despega el vuelo JK5022 y segundos después, el avión se estrelló provocando la muerte de 154 personas. 18 pasajeros logran sobrevivir aunque resultan heridos gravemente. Lo único que está claro es que la alarma que debería haber alertado a los pilotos de que el avión no estaba listo para despegar no sonó. Quince años y dos investigaciones después del accidente, aún no se ha determinado quiénes son los responsables del desastre aéreo.

Val

El sábado 19 de agosto se estrena este documental centrado en Val Kimmer. A través de 40 años de autograbaciones, el actor se filma en la intimidad y en los platós de cine, en el esplendor de los años en los que formaba parte de Top Gun, The Doors o Batman Forever y en su fragilidad actual. Un hombre que lo perdió todo, su voz, su carrera y su matrimonio que sigue siendo inteligente y tenaz.

Los constructores de la Alhambra

También desde el miércoles 23 de agosto se puede ver este documental de dos episodios que reconstruye por primera vez la sociedad nazarí de la Andalucía del siglo XIV a través de cuidadas dramatizaciones. Cuenta con los testimonios de numerosos historiadores y expertos aportan datos sobre el momento en que se construyó este monumento.

Nam June Paik: el padre del videoarte

Otro de los documentales que se estrenan en Movistar Plus+ el sábado 26 de agosto es este sobre Nam June Paik, que es, probablemente, el artista asiático más relevante del siglo XX. Es considerado el padre del videoarte e, incluso, un profeta y un visionario. Steven Yeun (Minari) lee con voz en off los escritos de Nam June Paik. Acompañados por material de archivo único viajan al pasado para conocer su evolución artística, desde su formación en Munich hasta su influyente trabajo con el videoarte pasando por su relación con John Cage, su ascenso en la escena artística neoyorquina y su colaboración con el movimiento experimental Fluxus.

La gran aventura de David Attenborough

Desde el martes 29 de agosto se puede ver esta serie documental de cuatro episodios en la que se cuenta el extraordinario viaje de Sir David Attenborough. Cuando cumplió ochenta años, muchos pensaron que se jubilaría; en cambio, se embarcó en una nueva aventura de siete años, volviendo a visitar algunos de los paisajes y criaturas más asombrosos del planeta.

El misterio del desierto de Nazca

Por último el miércoles 30 de agosto se estrena este documental sobre las líneas de Nazca, esa densa red de líneas entrecruzadas, formas geométricas y figuras de animales que fueron grabadas en el desierto en más de 500 kilómetros cuadrados en el centro sur de Perú. Desde que fueron redescubiertas en los años veinte, académicos y entusiastas han planteado innumerables teorías sobre su propósito.

Además se estrenan tres documentales en Movistar sobre grupos musicales: La historia de KISS desde el sábado 26 de agosto de dos episodios, Tubular Bells. 50 aniversario que se estrena el sábado 19 de agosto en Movistar Plus+ sobre homenaje al álbum instrumental más exitoso de la historia, con 17 millones de copias vendidas hasta el momento y Manuel Carrasco en concierto. Hay que vivir el momento y No dejes de soñar que se estrena el sábado 5 de agosto que muestra como el 11 de junio de 2022 el cantante cierra su gira La cruz del mapa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.