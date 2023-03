Taron Egerton asegura que no interpretará a James Bond

A pesar de que todavía queda mucho para que podamos vislumbrar un futuro reboot de James Bond, las noticias sobre un posible sustituto no van a dejar de sucederse hasta que los productores ejecutivos Michael G. Wilson y Barbara Broccoli se decidan por uno de los nombres del panorama actual. Taron Egerton ha sonado en múltiples ocasiones para sustituir a Daniel Craig, pero ahora parece que el intérprete británico quiere desvincularse de todas aquellas informaciones que lo sitúan como el nuevo heredero de la franquicia.

La conexión de Egerton con el personaje creado por Ian Fleming viene de lejos y es en parte, una conexión esperable. En 2014 saltó a la fama al protagonizar la adaptación del cómic Kingsman: Servicio secreto, una historia de espías con un claro carácter gamberro. El tono del filme dirigido por Matthew Vaughn estaba en las antípodas de lo que la MGM había construido a lo largo de los años con 007, pero cuando la prensa pudo ver al talentoso joven interpretar a un espía novato en traje, la etiqueta de “nuevo James Bond” era inevitable. Por supuesto, no ha ido el único candidato a ocupar el protagonismo de la franquicia y durante meses, nombres como Henry Cavill, Tom Hardy o Idris Elba han ido sonando desde que el estreno de Sin tiempo para morir supuso la despedida del papel para Craig.

Mientras promocionaba la cinta que cuenta el origen del videojuego Tetris, Taron Egerton ha sido muy claro sobre su conexión profesional con el agente secreto en una entrevista para Total Film:

“Creo que ya tienen a alguien y no soy yo. Nunca he sido parte de las conversaciones. Nunca conocí a los Broccoli. Nunca han preguntado por mí. Nunca he sido uno de los tipos que están mirando. No creo que sea la persona adecuada para eso. Creo que hay muchos, muchos mejores candidatos para ese papel que yo. Pero, ya sabes, sería un miembro de la audiencia muy dispuesto. Son películas brillantes”. Aunque no vaya a enfundarse el esmoquin, como todo fan, Egerton también tiene a su favorito y ese no es otro que el actor de Juego de Tronos, Richard Madden.

A Egerton podemos verlo en Encerrado con el diablo, la última miniserie de éxito de Apple Tv y en el biopic de Tetris, el cual estrenó su primer tráiler la semana pasada. Además de estar en todas las conversaciones para ser Bond, este joven de 34 años también ha ocupado titulares hablando de ser el nuevo Lobezno.