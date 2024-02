El domingo 25 de febrero se estrenó en Antena 3 Sueños de libertad, una telenovela que es digna sucesora de Amar es para siempre, serie a la que sustituirá de lunes a viernes por la tarde. esta nueva ficción es todo lo que se espera de un producto similar: hay romance, riqueza, belleza, poder, malos malísimos, secretos, rivalidades familiares, herencias y algún que otro alivio cómico (siempre por parte de los personajes de clase trabajadora, por supuesto). La calidad no es mala, la trama entretiene y el casting está muy bien construido. No inventa nada pero no lo necesita. Todo indica que Sueños de libertad será el nuevo referente en series diarias españolas a tenor del éxito que obtuvo en su estreno en prime time- con un buen 14,1 % de share entre Antena 3 y Nova. A partir del lunes 26 se podrá ver a partir de las 15:45 horas.

Se acaba una era y comienza otra. No se sabe el día exacto de la despedida de Amar es para siempre pero a la mítica serie de Antena3 le quedan pocos días. Para hacer la transición Sueños de libertad pasará a emitirse a las 15:45 horas, empalmando la emisión de sus primeras entregas con las últimas de Amar es para siempre. Esto se debe a que la cadena principal de Atresmedia pretende lograr el ansiado traspaso de público de la serie saliente a la entrante, de la mejor manera posible y sin perder muchos espectadores.

¿Sueños de libertad está a la altura de Amar es para siempre? Sí, son productos, al final, similares, perfectos para el espectador al que van dirigidos. Esta nueva producción de Diagonal (Banijay Iberia) cumple con todos los tópicos del género, lo que implica que no se toman riesgos. Esto, cuando se habla de telenovelas es más una virtud que un defecto. Además, tengamos en cuenta que Amar es para siempre se ha cancelado porque llevaba un tiempo de capa caída (aunque sus últimos capítulos están subiendo en audiencia), mientras que Antena3 se decantaba por novelas más trágicas y descarnadas como las turcas.

¿De qué trata ‘Sueños de libertad’?

Hablemos, primero, de qué va Sueños de libertad. Su trama transcurre en la España de 1958 y narra la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, pero con un porvenir optimista y esperanzador por su incesante búsqueda de la libertad. Temas como la familia, el amor, la rivalidad, la amistad y los secretos cargarán de tramas, subtramas y grandes giros a la ficción. Y todo gira en torno a una fábrica de perfumes en la que se ha creado una especie de comunidad rural (los trabajadores viven allí, tienen médico, comercios y, por supuesto, una cantina) dirigida por la familia propietaria compuesta por un patriarca y sus tres hijos. Todo encaja para que las tramas se mezclen en un mismo lugar (es una especie de Velvet en el campo) y así se ahorran gastos de producción (algo muy básico en este tipo de ficciones).

Por lo que hemos podido ver, Sueños de libertad engancha, su público potencial la va a disfrutar mucho. Hay drama, secretos, romance e intrigas. Todos los arquetipos básicos están ahí: el hijo pródigo, las luchas de poder, traiciones shakesperianas entre hermanos, amores prohibidos, secretos del pasado y un larguísimo etcétera. Los diálogos son demasiado explicativos pero necesarios para ser un culebrón. La ambientación es vistosa y hay un abanico de personajes para todos los públicos.

Lo peor: falta humor

De momento, sí que existen un par de problemas que, con toda seguridad, se solventarán (o eso esperamos) en el futuro. Por un lado, falta un alivio cómico en condiciones (hay un par de personajes que intentan cumplir esa función pero no son entrañables). El público de las telenovelas necesita ternura en la misma medida que el drama. Sin eso, el equilibrio se rompe y se puede agobiar al espectador.

Por otro lado, nos venden que la trama gira en torno a un personaje, Begoña (estupenda Natalia Sánchez) pero, de momento, no es así. Ella parece una secundaria frente a los dos hombres que la custodian narrativamente (su marido y su cuñado). Esto sí es un fallo porque el espectador necesita saber, desde el minuto uno, con quién va a ir de la mano en la historia. Suponemos que más adelante, el papel de Begoña crecerá en protagonismo.

Lo mejor: el casting

Un gran acierto de Sueños de libertad es el casting. Tenemos a gente consagrada como Natalia Sánchez, Alain Hernández, Nancho Novo y Ana Fernández pero- y para esto sirven las telenovelas- se nos presenta a jóvenes promesas que van a dar mucho de qué hablar. Destacamos a Isabel Moreno como ​​Claudia Díez y Candela Cruz como Carmen Recas. Estas dos van a ser estrellas.

Poco más que añadir. Tan sólo repetir la importancia de las series diarias para el acompañamiento de muchos y para la industria en sí: dan trabajo a cientos de profesionales y sirven de cantera artística y técnica.