«¡No, por favor!»: Pablo Motos destapa la imagen que Natalia Sánchez no ha querido que se viese

El final de Amar es para siempre, la serie diaria de las tardes de Antena 3, está cada vez más cerca y la cadena ya está preparando la llegada de Sueños de libertad, la que ocupará su hueco. Natalia Sánchez es su protagonista y ha pasado por El Hormiguero para hablar de este nuevo proyecto, aunque también hubo tiempo para recordar su paso por Los Serrano.

Natalia forma tándem con Alain Hernández, con el que será pareja en la ficción y formarán lo que parece un matrimonio ideal, pero más adelante su vida se irá complicando. Aunque de cara a todos son un ejemplo, él se irá convirtiendo en alguien celoso y posesivo.

Pese a que sus personajes terminarán con problemas en la pantalla, lo cierto es que los actores han mostrado una gran conexión y lo han demostrado en su entrevista con Motos. Alain ya es un habitual del espacio de Trancas y Barrancas, pero para su compañera ha sido la primera visita.

Es por eso que el presentador valenciano no ha podido evitar recordar su etapa en Los Serrano y ha querido sacar un imagen de aquella mítica Teté. El conductor ha comenzado recordado que en aquellos principios de los 2000 no existían los influencers, pero que ella, gracias a su fama, era lo más parecido.

Fue en ese momento cuando quiso poner a los espectadores una foto de Natalia Sánchez cuando todavía era una adolescente con un corte de flequillo de lo más original. Sabiendo de lo que estaba hablando, ella pidió que no la pusieran: «¡No, por favor!».

Preguntaba por quién se lo cortó, ha querido guardar el secreto asegurando «que se dice el pecado, pero no el pecador», aunque segundos más tarde ha reconocido que fue ella misma. Este cambio alocado de imagen estuvo provocado por mantener la continuidad de la imagen de su personaje, por lo que nunca podía cortarse el pelo como ella quería.

«Tenía ganas de hacerme algo y nunca me dejaban. Estaba en la edad de hacerse algo, en plena adolescencia. En pleno verano me corte un flequillo terrible», ha admitido. Además, ha aprovechado para pedir perdón porque «muchas madres me decían: ‘Pues mi hija me ha dicho que quiere el flequillo como tú’ o ‘pues mira mi hija, se ha cortado el flequillo como tú…’».

Así llevó Natalia Sánchez la fama de Los Serrano

«Empecé con 12 años y acabé con 18», ha recordado, por lo que Pablo ha querido bromear con haber tenido que ver durante seis años a Antonio Resines: «Te prepara para la vida… yo también le quiero mucho, pero seis años viéndole a diario».

La invitada de El Hormiguero ha salido en defensa del actor, al que asegura que sigue queriendo mucho y que «fue un gran maestro» y que parte de lo que es ahora se lo debe a esa serie, al propio Antonio y a Belén Rueda, con la que también trabajó. Tal es la unión, que ha comentado que siguen hablando y manteniendo el contacto todos en la actualidad.

¿Cuándo se estrena Sueños de libertad, la nueva serie de Antena 3?

💥 GRAN ESTRENO 💥 🟠 @antena3com ESTRENA @SuenosLibertad_ el próximo DOMINGO 25 de febrero a las 22:00 h 🟠 Y a partir del lunes 26, de LUNES a VIERNES a las 15:45 h en @antena3com pic.twitter.com/6DjDUbEXSx — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 15, 2024

Aprovechando la visita de los actores principales a El Hormiguero, la cadena ha anunciado que el próximo día 25 de febrero emitirá el primer capítulo de esta serie en horario de prime time a las 22:00 h. Al día siguiente, el lunes 26 de febrero, comenzará en su horario habitual de las 15:45 h, donde se emitirá de lunes a viernes cada tarde.