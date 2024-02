‘Sueños de libertad’, capítulo 2: la vida de Damián corre peligro

Sueños de libertad se ha convertido, indudablemente, en una de las grandes apuestas de Antena 3 para esta temporada. Es hora de decir adiós a Amar es para siempre, una de las ficciones diarias más exitosas de la historia, para dar paso a una trama que promete no dejar indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

El pasado domingo 25 de febrero, a partir de las 22:00 horas, pudimos disfrutar del capítulo 1 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo los De la Reina se preparan para el regreso a casa de Andrés, que es el benjamín de la familia. En ese preciso instante, Andrés y Begoña se conocen.

Lejos de que todo quede ahí, Claudia llega a la fábrica para poder trabajar en la tienda. Es ahí donde conoce a un joven verdaderamente atractivo. Además, observamos cómo Fina no puede evitar soñar con llegar, en algún momento, a ser dependienta en la tienda de perfumes. Eso sí, no tiene ni idea de cómo lograrlo.

Por si fuera poco, vemos cómo las familias De la Reina y Merino, a pesar de haber sido fundadoras de la empresa, no han tenido los mismos destinos. Estos últimos, de hecho, forman parte del servicio de la mansión. Una situación verdaderamente sorprendente, a la par que peculiar.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 2 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la vida de Damián corre grave peligro como consecuencia del derrumbe. El doctor Evaristo es quien se encarga de él pero, a pesar de los esfuerzos, Luz no termina de confiar en su diagnóstico. Es más, no tarda en alertar a Begoña de sus sospechas.

Lejos de que todo quede ahí observamos cómo Jesús no tarda en enterarse del grave accidente de Damián. Para sorpresa de todos, no hace lo que se espera de un hijo preocupado por la salud de su padre. Carmen no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dar un ultimátum a su novio.

Todo ello sin tener la más mínima idea de que Tasio ya tiene planes con otra mujer. Por si fuera poco, observamos cómo Andrés ha comenzado a plantearse la posibilidad de quedarse en Toledo, mientras que Fina ha empezado a sentir cierta atracción por alguien que no esperaba, y tiene miedo que esta historia salga a la luz. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.