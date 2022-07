Stephen Lang cuenta cómo regresará su villano para ‘Avatar: El sentido del agua’

Con la muerte de su personaje, el coronel Miles Quaritch en Avatar, muchos se sorprendieron al saber que Stephen Lang, el actor que lo interpreta, regresaría al papel en la secuela que llegará aproximadamente, dentro de medio año. Gracias a la reciente exclusiva de la revista Empire, poco a poco hemos ido conociendo nuevos detalles de Avatar: El sentido del agua y ahora, es el propio Lang quien ha revelado detalles sobre cómo regresara su incansable villano.

Stephen Lang is back as Quaritch as a Recombinant Na'vi in #Avatar2: The Way of the Water https://t.co/Ob2fItLZ5z pic.twitter.com/h5xdSRSD49

— Hollywood Stock Exchange (@HSXMOVIES) July 3, 2022