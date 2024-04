Simu Liu habla por primera vez de ‘Shang-Chi 2’: «Prometo que va a suceder»

Shang-Chi fue uno de esos personajes en los que el UCM tenía puestas sus esperanzas para el futuro de la franquicia. Con la despedida de algunos Vengadores, el estudio sintió la necesidad de comenzar a ampliar la base de superhéroes que se irían incorporando poco a poco para combatir a esa nueva amenaza que iba a ser Kang el conquistador. Con el paso del tiempo, la mayoría de las propuestas se han ido diluyendo en el tiempo, lo que ha llevado a una reestructuración extraña y muy poco uniforme respecto a lo que le depara al futuro de la saga, por parte del equipo creativo de Kevin Feige. No obstante, la anunciada y confirmada Shang-Chi 2 es una de las secuelas del estudio de las que menos se ha hablado, con lo que las quejas de los fans del héroe oriental se acumulan y van en dirección a Disney. Estas suelen quedarse sin respuesta, pero uno de estos espectadores marvelitas ha sido contestando ni más ni menos que por el actor que encarna al experto en artes marciales, el mismísimo Simu Liu.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos no fue un fracaso comercial como la reciente The Marvels, pero sí que fue en cambio, uno de esos primeros indicios del poco interés del público en otros roles de las viñetas, más allá de los personajes con más tirón. La cinta dirigida por Destin Cretton tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y recaudó 432 millones en todo el mundo. A su favor, diremos que tuvo la mala suerte de coincidir con la pandemia sanitaria del COVID-19. Al poco de estrenarse se confirmó el desarrollo de una segunda parte y se estableció que Shang-Chi sería un representante relevante de los nuevos Vengadores, apareciendo precisamente en la cinta Vengadores: Secret Wars y antes en The Kang Dinasty, la cual iba a estar dirigida también por Cretton. Sin embargo, ese proyecto enfocado en un villano sin actor que lo interprete (Jonathan Majors fue despedido), está completamente paralizado. Si a esto le sumamos el hecho de que este protagonista iba a ser importante debido a que el arma de los Diez Anillos que posee iba a ser clave para derrotar a ese nuevo antagonista, el futuro del superhéroe se antoja complicado.

La queja de un fan sobre ‘Shang-chi 2’

El comentario llegó a través de la red social de Threads, donde un usuario argumentaba así los desplantes de la compañía respecto a Shang-Chi 2: «Siento que Marvel ha abandonado la base de fans de Shang-Chi. No ha existido ningún esfuerzo por parte del estudio para filmar la secuela o incluso al personaje en otras películas de Marvel. Es muy frustrante». Respondiéndole, Liu contestó al usuario con un “prometo que va a suceder”.

Una actualización que tranquiliza en cierta medida el futuro de la franquicia, pues el verano del pasado 2023, ni siquiera el propio actor era optimista con la hipotética Shang-Chi 2: «Me dijeron que seguiría (Vengadores 5) pero eso sigue retrocediendo debido a circunstancias fuer de mi control. Espero tener más noticias concretas para compartir pronto». La noticia y esta promesa de Liu, llegan la misma semana en la que Cretton se ha distanciado definitivamente de The Kang Dynasty, lo que podría llevar a que la secuela fuese una prioridad, aunque del mismo modo está involucrado en el live action que Lionsgate prepara del anime Naruto.

Un futuro que pasa por dos títulos

La pérdida de interés del género de los superhéroes se confirmó el pasado 2023 tras varios fracasos económicos en la taquilla, tanto de Marvel como de DC. Detective Cómics se encuentra en estos instantes en un periodo de creación y nacimiento de su nuevo universo, a través del liderazgo de James Gunn y Peter Safran. Al contrario que estos, Feige y su ejecutivo han optado por dar una pausa relevante para los títulos venideros.

Deadpool y Lobezno será la única cinta de Marvel junto a Armor Wars que se es estrene en este 2024. Eso sí, tendremos series superheroicas para Disney + como Daredevil: Born Again, Agatha: Darkhold Diaries, Marvel Zombies e Ironheart. En 2025, recuperará el ritmo con Thunderbolts, Capitán América: Brave New World, Blade y quizás el que es con diferencia el título más importante para el futuro del UCM, Los cuatro fantásticos.

Secret Wars está planteada para llegar en 2027, por lo que todavía existe alguna posibilidad de ver Shang-Chi 2 en los cines si todo sigue su curso. El problema principal sigue siendo la acumulación de proyectos.