Sigourney Weaver confirma que no estará en ‘Cazafantasmas: Firehouse’

Cazafantasmas: más allá inyectó (irónicamente), un suero revitalizador a una franquicia que era absoluto pasado. Estrenada todavía en tiempo de pandemia, consiguió el beneplácito del mainstream y un buen resultado en la taquilla que le valió a Sony Pictures para anunciar una próxima secuela. Esta vez, en Ghostbusters: Firehouse el director no será Jason Reitman, sino Gil Kenan, el cual tuvo en la primera parte el papel de guionista y productor del filme. Pero Reitman no será el único que no repetirá en la continuación. Sigourney Weaver no estará tampoco en el seguimiento del reboot.

“No, quiero decir, no me pidieron estar en este Cazafantasmas y creo, ya sabes, un poco de nosotros ha tomado su propio camino hace tiempo”, decía la actriz en una entrevista para Collider, mientras promocionaba Master Gardner. El hecho de que la producción del 2021 no fuese un reboot al 100% sino una continuación, permitió el regreso de varias caras reconocidas de la saga, entre ellos el equipo titular de los Cazafantasmas originales comandado por Bill Murray. También Weaver, quien tenía un breve cameo.

Lo que sabemos (por el momento) de la secuela

Los detalles de la trama de la película que se han revelado han sido vertebrados por las redes sociales bajo el paraguas de la Firehouse, la vieja estación de bomberos que sirvió como guardia de los antiguos protagonistas. Todo esto, sumado a la escena postcréditos de Más allá deja bastante claro que dejaremos de lado ese pueblo de Arkansas para regresar a la ciudad de Nueva York. No solo regresarán los héroes de siempre, sino que Reitman reveló que también habría alguna posibilidad de volver a ver a viejos enemigos:

“Hay mucho tiempo y oportunidades para ver a Vigo el Cárpato. Mira, ¿estás diciendo que esa es la única pintura de Vigo el Cárpato? Tal vez, está montando a caballo en otro, tal vez, empalando a alguien en otro”. Sería una reformulación bastante sensata teniendo en cuenta que uno de los mayores éxitos de su antecesora fue traer de vuelta a Gozer, el villano original. De Cazafantasmas: más allá volverán McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon y Paul Rudd, el profesor de ciencias de los jóvenes. Firehouse ha fichado del mismo modo caras nuevas como Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster y Emily Alyn Lind.

Se espera que Cazafantasmas: Firehouse llegue a los cines el próximo 20 de diciembre de 2023.