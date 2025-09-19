Si te gustó ‘Downton Abbey’ te recomiendo esta serie que no podrás dejar de ver

Las series de época se están de moda desde el estreno de la primera temporada de Los Bridgerton y en las plataformas de streaming son una apuesta segura. No solo se han estrenado nuevas ficciones de este género como La edad dorada, Sanditon o Belgravia, sino que también se han vuelto a poner de moda series clásicas como Downton Abbey o Los Durrell. Esta última es una serie británica que se estrenó en 2016 en la cadena de televisión ITV y cuenta la historia de una familia inglesa en los años treinta. La protagonista es Louisa Durrell, una viuda que pasa por dificultades económicas y que, preocupada por el futuro de sus cuatro hijos decide mudarse con su familia a la isla de Corfú en Grecia para comenzar una nueva e ilusionante vida. Los Durrell es una serie que atrapa desde el primer minuto con las historias de esta entrañable familia y sus secretos y dramas.

La serie Los Durrell está basada en la autobiográfica Trilogía de Corfú del autor Gerald Durrell del escritor Gerald Durrell que está compuesta por los libros Mi familia y otros animales, Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses. Una brillante serie de época que sorprende por sus cuidados escenarios, el increíble vestuario y la brillante interpretación de sus protagonistas. Los Durrell es una buena opción para los que les encantan las ficciones de época y están buscando una serie de calidad.

Esta serie cuenta con 4 temporadas y 26 episodios de aproximadamente 45 minutos de duración cada uno. Una entrañable y divertida serie dirigida por Steve Barron, Roger Goldby y Edward Hall que ha resistido muy bien el tiempo y que es una de esas ficciones de época que no deben perderse los aficionados al género. Aunque durante mucho tiempo se ha podido ver en RTVE Play, ahora se puede disfrutar de sus episodios solo en Filmin.

¿De qué trata la serie de época Los Durrell?

La protagonista de esta serie es Louisa Durrell, papel interpretado por la actriz Keeley Hawes, una mujer que vive con su familia en Bournemouth. Louisa se ha quedado viuda y tiene dificultades para llegar a fin de mes con sus cuatro hijos. Al estar viviendo en esta precaria y difícil situación, Louisa decide cambiar su vida y mudarse a la isla griega de Corfú que en los años 30 era un paraíso natural y sería más fácil para la familia sobrevivir y tener algún tipo de futuro.

Louisa y sus cuatro hijos, Lawrence, Leslie Durrell, Margo y Gerald, se trasladan ilusionados a esta isla griega, pero pronto comenzarán a tener dificultades, como, por ejemplo, que no tienen electricidad. Los miembros de esta familia no hablan griego, carecen de dinero y se tienen que adaptar a un modo de vida totalmente distinto.

Poco a poco los cinco miembros de esta familia se irán adaptando, tendrán que ir superando juntos de las dificultades y conocerán a nuevos amigos, amores y amantes. También en sus vidas surgirán rivales con los que enfrentarse y disfrutarán, sobre todo Gerald, de la hermosa naturaleza que les rodea y de los animales.

El reparto de esta brillante serie

La conocida actriz de la televisión británica Keeley Hawes interpreta el papel de la firme y luchadora Louisa Durrell, una madre que intenta siempre ayudar a sus hijos y que cuenta con un sentido del humor muy especial. El actor Josh O’Connor interpreta el papel de Larry Durrell, un aspirante a escritor bastaste ingenioso, pero también un poco melancólico, que se pasea en bata por la casa.

La actriz Daisy Waterstone da vida a Margo, una hija sensible y amable que está obsesionada por encontrar el amor y su verdadera vocación. El actor Callum Woodhouse interpreta el papel de Leslie, un adolescente al que le encanta a la aventura, las pistolas y coquetear con las chicas del pueblo. El actor Milo Parker interpreta el papel de Gerald “Gerry”, el cual es el más pequeño de la familia y le encantan los animales.

Además, esta familia conocerá a personajes como Spiros Halikiopoulos, el taxista, cuyo papel ha interpretado el actor Alexis Georgoulis, Theodore Stephanides «Theo», el médico y científico encantador al que da vida el actor Yorgos Karamihos, Lugaretzia, la criada, papel que interpreta la actriz Anna Savva y Sven, el criador de cabras, papel que es interpretado por el actor Ulric von der Esc. Además, esta serie ha contado con la participación de actores como Alexis Conran, Nick Orestis Chaniotakis, Errika Bigiou y Daniel Lapaine, entre otros.

Los Durrell es una serie de época especial ya que sus protagonistas logran transmitir un ambiente familiar y entrañable en el que no falta el humor, las aventuras y los dramas familiares. Una serie de época que no se puede perder ningún amante de este tipo de ficciones.