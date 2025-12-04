‘Shelter’: tráiler y fecha de estreno del nuevo thriller de acción del inagotable Jason Statham

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Bruce Willis fueron los auténticos héroes de acción del cine de los 90. Un testigo que a día de hoy, le sigue perteneciendo a Jason Statham, quien a pesar de sus 58 años no parece querer frenar su ritmo agónico de producciones dentro del género. Ahora, el siguiente capítulo de su universo adrenalínico es Shelter: una producción en la que el personaje encarnado por Statham tendrá que tendrá que proteger a una niña indefensa de cientos de enemigos.

Con un guion de Ward Parry (Curtiz) y la dirección de Ric Roman Waugh, Black Bear Internacional ha lanzado hace escasas horas el primer adelanto de una cinta que promete brindarnos todo lo que adoran los acólitos del intérprete británico. Un protagonista de pasado oscuro de vuelta a la acción, golpes, tiroteos y persecuciones caóticas. El filme parece conceder todos y cada uno de los placeres culpables que los fans de Statham han abrazado casi como una religión a lo largo de su filmografía. Waugh por otra parte, tampoco es un novato dentro de dicha tipología narrativa. El norteamericano es el responsable de proyectos como El mensajero, Objetivo: Washington D.C. o Greenland. Ejemplos dentro del género que han funcionado a las mil maravillas tanto en la taquilla como en el streaming. Shelter es la primera colaboración del realizador con Statham y, vista la expectación, podría no ser la última.

‘Shelter’: lo nuevo de Jason Statham

Shelter es un thriller de acción que se centra en la vida de un hombre ermitaño llamado Michael Mason que es en realidad, un ex agente de elite. Viviendo aislado en una remota isla escocesa, Mason sólo quiere escapar de su pasado, pero el rescate de una joven en el mar durante una tormenta desencadena toda una serie de eventos peligrosos y violentos que lo obligarán a salir de su retiro y a enfrentarse a los pecados y consecuencias de sus días como asesino profesional.

En Shelter, aparte de a Statham, encontramos a todo un elenco de caras conocidas del mundo de la interpretación. Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays, Harriet Walter, Billy Clements, Anna Crilly, Adam Collins y Sofian Francis, Tom Wu y Tomislav Stojanovic, conforman el elenco secundario de este relato construido al son y al disfrute de los amantes de un cine de acción otrora, cuya esencia exhibía sin ningún tipo de tapujos, su condición de aventura sin pretensiones.

First trailer for ‘SHELTER’, a new action thriller starring Jason Statham. The film follows a reclusive man on a remote island who saves a young girl from a storm that ends up drawing them both into danger. In theaters on January 30. pic.twitter.com/h2uh3rOj4L — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 2, 2025

Statham tiene pendiente el estreno en 2026 de The Beekeeper 2, Mutiny y el desenlace final de la saga Fast & Furious, blockbuster que volverá a reunir a su personaje de Shaw con Dwayne Johnson, tras el divertido spin-off de Hobbs & Shaw. Shelter es una coproducción entre Estados Unidos y Reino Unido, donde también participan sellos como CineMachine media Works, Punch Palace Productions, RVK Studios y Stampede Ventures.

¿Cuándo se estrena?

Shelter llegará a los cines españoles el próximo 27 de marzo de 2026. Mes cargados de otros notables estrenos. Desde superproducciones como Proyecto salvación y The Dog Stars a ficciones de corte autoral como lo nuevo de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad y La Grazia de Paolo Sorrentino.