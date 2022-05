La serie de más éxito de Amazon Prime que te atrapará desde el primer episodio

Si hay una serie que es aclamada unánimemente por los espectadores y la crítica es This is Us. Una serie que se puede ver en Amazon Prime y que cuenta la historia de la familia Pearson desde 1979 el momento en el que llegan a la vida de esta joven pareja Jack y Rebecca sus hijos trillizos de una manera inesperada.

La joven pareja acaba de perder a uno de los trillizos que esperaban y al mismo tiempo un recién nacido ha sido abandonado en un parque de bomberos. Ese día la pareja toma una decisión que cambiará todo su futuro: adoptar a este niño y crear una gran familia basada en el amor, la confianza y la lucha por superar todas las adversidades.

La sexta y última temporada se ha estrenado en marzo en Amazon Prime y en Disney+ y ya se pueden ver varios episodios de los 18 que componen la última entrega. En Estados Unidos están diciendo adiós a la serie que terminará la sexta temporada con la emisión del último episodio el 17 de mayo.

El comienzo de This is Us

El primer episodio de esta comedia dramática se estrenó en la NBC el 20 de septiembre de 2016. En él varias personas cuyas vidas están misteriosamente entrelazadas comienzan a descubrir peculiares coincidencias entre ellas. La serie cuenta historia de una familia en dos líneas temporales diferentes pero entrelazadas, lo que se descubrió al final del episodio y este recurso fue ya una novedad frente a las series estrenadas hasta el momento.

Esta peculiar estructura narrativa de This is Us sedujo a todos los espectadores por los diferentes planos temporales en los que enlazaban las historias y creaban cierto misterio. Los espectadores iban disfrutando de momentos como la infancia y la adolescencia de los trillizos, al mismo tiempo que descubrían cómo había cambiado su vida cuando ya eran adultos y tenían que afrontar solos los problemas.

El éxito de un buen reparto

Parte del éxito de esta serie se debe a la acertada elección del reparto. Los protagonistas de la serie son el padre de los trillizos Jack al que da vida Milo Ventimiglia (Gilmore Girls) y la madre Rebecca papel que interpreta la actriz Mandy Moore. El reparto lo completan los actores Chrissy Metz (Kate), Justin Hartley (Kevin), Sterling K. Brown (Randall), Susan Kelechi Watson (Beth), Chris Sullivan (Toby), y Jon Huertas (Miguel), entre otros.

En la última temporada también estarán Caitlin Thompson (Madison), Susan Watson (Beth), Eris Baker (Tess), Faithe Herman (Annie) y Lyric Ross (Deja) también aparecerán.

La serie This is Us en Amazon Prime se cuenta la emotiva historia de esta serie en la que prevalece es la fuerza del amor de la familia a pesar de los problemas y dificultades que van surgiendo en la vida. Una de las mejores series de la última década.