Esta semana comienza con un estreno de altura: HBO España estrena este lunes 13 de septiembre la serie Secretos de un matrimonio. Una miniserie que promete tensión, amor, odio y muchos sentimientos encontrados. Una adaptación moderna de la clásica serie sueca homónima que dirigió en 1973 el gran Ingman Bergman.

Secretos de un matrimonio es una intensa miniserie de solo cinco capítulos que ha sido desarrollada, escrita y dirigida por Hagai Levi. La serie está protagonizada nada más y nada menos que por los actores Oscar Isaac (Dune) y Jessica Chastain (La noche más oscura). Una intensa y esperada miniserie que explora todo tipo de temas tan complejos como el amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio o el divorcio.

Según explica la sinopsis oficial de HBO: Mira (Jessica Chastain) es una ejecutiva tecnológica ambiciosa y segura de sí misma que no se siente satisfecha con su matrimonio y Jonathan (Oscar Isaac) es un profesor de filosofía cerebral y complaciente que está desesperado por mantener intacta su relación.

¿Qué ocurre cuando se quiere superar una crisis matrimonial?

«Es como arrancar un trozo de celo e intentar volver a pegarlo. Puede que aguante, pero… ya no será como la primera vez», explica Jonathan, el personaje que interpreta Oscar Isaac, sobre cómo volver a levantar un matrimonio tras una crisis en el tráiler de Secretos de un matrimonio. Una frase muy dura que define perfectamente lo que están pasando los protagonistas de esta miniserie: tienen que volver a pegar su matrimonio pero nada será igual que antes.

Mira y Jonathan comienzan su relación totalmente enamorados como la mayoría de las parejas, pero la falta de comunicación y su exceso de trabajo acaban provocando una crisis que puede tener como consecuencia su separación. Jonathan y Mira saben que su matrimonio se está rompiendo pero también que no existen terceras personas o ningún acontecimiento en particular que sea la causa de esta terrible situación. Los dos protagonistas enseñan en sus conversaciones privadas a los espectadores como se encuentran totalmente divididos entre sentimientos de odio y amor. ¿Podrán pegar juntos los trozos de su matrimonio?

Una serie de altura

Secretos de un matrimonio es una de las series más esperadas del año y ha sido presentada en el pasado Festival de Venecia. La presentación ha contado con los actores protagonistas Jessica Chastain y Oscar Isaac que han protagonizado un sonado posado en el que se ha podido comprobar la indiscutible química que hay entre los dos.

La miniserie Secretos de un matrimonio se estrena este lunes 14 de septiembre en HBO España, aunque los 5 episodios no estarán disponibles desde el principio, sino que la plataforma estrenará uno cada semana. Tal como hizo con otra de sus series estrella Mare of Eastown, cada semana estrenará un episodio hasta completar toda la serie el próximo 11 de octubre. Secretos de un matrimonio es una miniserie intensa y emotiva que seguro que no deja a ningún espectador indiferente.