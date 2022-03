Entre los estrenos de series de esta semana destaca Screw de Rob Williams, creador de la película The Victim y guionista de Killing Eve. La serie se estrena en Filmin este martes 22 de marzo y es un drama carcelario muy original ya que la historia está contada desde el punto de vista de las personas que trabajan en la prisión de hombres de Long Marsh. Una de los estrenos de la plataforma de streaming para esta semana junto con la serie Justicia.

Screw ha sido dirigida por Tom Vaughan y Jordan Hogg. Además, esta serie que se puede ver en Filmin está protagonizada por los actores Nina Sosanya, que da vida a esta funcionaria de prisiones al mando de un módulo de hombres y Jamie-Lee O’Donnell, una joven que trabaja en la prisión.

La vida en una prisión de hombres

El creador de la serie Rob Williams se ha basado en su propia experiencia como voluntario en cárceles desde hace años y ha intentado mostrar la vida en prisión desde una perspectiva realista, humana, sin censura y, en ocasiones, divertida, como ha explicado él mismo. “Si además de entretener a los espectadores, conseguimos que se den cuenta de lo errónea que es la percepción social sobre la realidad carcelaria, habremos triunfado, explica Williams. La pregunta que todos necesitamos plantearnos es: ¿Es así como los presos deben pasar el tiempo, entre rejas? ¿Para qué sirven realmente las cárceles?”, ha explicado Williams.

La serie va explicando lo que ocurre en la cárcel gracias las historias de las personas que trabajan en esta cárcel intentando demostrar que hay una vida escondida que no se suele conocer. Screw ha sido líder de audiencia en Reino Unido y ha sorprendido por sus curiosas historias sorprendentes, cómicas, absurdas e incluso violentas.

Un terrible secreto

La protagonista de esta serie Leigh Henry que es la oficial a cargo de la prisión de hombres de Long Marsh. Una mujer que según la sinopsis de Filmin: “Haría cualquier cosa por sus reclusos, pero esconde un terrible secreto que podría costarle el trabajo, e incluso la libertad”.

Todo cambia cuando a la prisión llega una joven trabajadora llamada Rose Gill, esta oficial deberá arriesgarlo todo para conservar el trabajo. Las tensiones entre las dos irán aumentando hasta que se descubre que Rose también esconde un secreto que podría llegar a ser mortal.

Screw consta de 6 episodios de 45 minutos y cuenta con un tándem de actores protagonistas de lujo Nina Sosanya (Killing Eve) y Jamie-Lee O’Donnell (Derry Girls). También cuenta en el reparto con los actores Laura Checkley (In my skin), Faraz Ayub (Line of Duty), Stephen Wight (Podría destruirte) o Ron Donachie (Juego de tronos), entre otros.