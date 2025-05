Sánchez renueva el programa de Jesús Cintora en TVE a pesar de las acusaciones de manipulación

José Pablo López, el hombre de confianza de Pedro Sánchez para ser presidente de RTVE, ha anunciado hoy la renovación de Malas lenguas y Mañaneros 360, presentados por Jesús Cintora y Javier Ruiz respectivamente. López lo ha hecho oficial en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el marco de su comparecencia periódica para rendir cuentas sobre su gestión. Recordemos, sin embargo, que ambos programas han sido acusados de manipulación y sesgo ideológico por trabajadores del ente público. Por otro lado, el presidente de RTVE, ha hecho oídos sordos a las críticas y a las malas audiencias de La familia de la tele y ha asegurado que seguirá apostando por un espacio que tiene un paupérrimo 6,5% de cuota de pantalla de media.

Hoy, jueves 29 de mayo José Pablo López, presidente de RTVE, durante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, ha asegurado que “dada la buena marcha» de Mañaneros 360 en La 1 y de Malas lenguas en La 2 y el «crecimiento de audiencia que han tenido, una vez que toque el periodo de renovación, que será dentro de unos meses, un par de meses, voy a proceder a la renovación de ambos espacios».

José Pablo López ha respondido así al diputado de VOX Manuel Mariscal, que ha destacado que estos dos programas «están generando malestar tanto dentro como fuera» de la Corporación, que «están siendo criticados por buena parte de la audiencia porque en ellos hay un claro sesgo ideológico, tanto en la selección de temas como en los invitados que llevan», y que «los propios profesionales de RTVE también han manifestado numerosas críticas».

Quejas contra Cintora

Recordemos que el pasado 23 de mayo, el Consejo de Informativos, según publicó en un comunicado interno en RTVE, ha iniciado una investigación «de oficio» pero «también por las numerosas quejas que hemos recibidos de los profesionales de la información de RTVE» sobre los programas Malas lenguas, que presenta Jesús Cintora en La 2 y Mañaneros 360 que conduce Javier Ruiz en La 1.

El órgano de representación recordó en su comunicado que «los programas de contenido informativo de RTVE tienen que cumplir con varias normas: la Ley de radio televisión pública de titularidad estatal, su Mandato marco, el Estatuto de la información de RTVE, nuestro Manual de estilo, la Ley general de comunicación audiovisual y la propia Constitución».

El Consejo de Informativos remarcó en su comunicado que todos los profesionales de la casa «deben separar claramente la información de la opinión y ajustarse a los criterios de rigor, independencia, pluralismo, neutralidad e imparcialidad».

La familia de la tele sigue

A pesar del fracaso de audiencias de La familia de la tele, López ha dicho, ante el Congreso de los Diputados que: «Necesitamos tiempo, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente. Soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero eso no es cierto, tengo bastante paciencia. Yo necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar y esa convicción no la tengo a día de hoy. Igual la tengo dentro de un mes».