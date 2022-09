Sam Raimi dirigirá el remake de la película ‘Magic: el muñeco diabólico’

Magic: el muñeco diabólico tendrá un remake oficial dirigido por Sam Raimi. La cinta original se estrenó en 1978 y estuvo protagonizada por Anthony Hopkins. Ahora, con el auge de los remakes y reboots y habiendo pasado más de 40 años, parece que la relectura de esta historia de terror llega en el momento ideal. El anuncio lo proclamó el productor Roy Lee en el podcast de Mick Garris, Post Mortem:

“Sólo he trabajado con Sam Raimi como productor de películas…en realidad la primera vez que voy a trabajar con él como director es en una nueva versión de Magic (…) escucharemos las versiones finales de las diferentes tomas de los escritores la próxima semana”, contaba en primicia el productor.

Lee es un ejecutivo con una amplia experiencia en el séptimo arte. Comenzó su carrera en el equipo de producción con dos remakes; The Ring e Infiltrados. Su trabajo siempre ha estado relacionado con el campo del terror, aunque con el paso del tiempo se ha encargado de producir títulos de diferente género como Noche de venganza, La Lego película o Godzilla vs. Kong. Del mismo modo que Lee parece el productor ideal, lo mismo se puede decir de Sam Raimi. El cineasta filmó Doctor Strange y el multiverso de la locura, quizás la película más personal de Marvel hasta la fecha. Pero en realidad el trabajo del director fue precursor del terror de serie B mediante la franquicia The Evil Dead. Después ya firmaría su primera historia de superhéroes con Darkman, antes de marcar un antes y un después gracias al Spider-Man de Tobey Maguire.

La Magic original contaba la historia del salto al estrellato de un ventrílocuo (Hopkins) cuando este, se encuentra a un muñeco llamado Fats. No obstante, a medida que aumenta la presión del mundo de la fama, algo perverso y extraño comienza a suceder: el muñeco empieza a tener el control del protagonista. El filme estuvo dirigido por Richard Attenborough, un actor que el público reconocerá al instante por haber interpretado a Hammond, el dueño del primer Jurassic Park.

A parte de dar la noticia, Lee también manifestó el entusiasmo que Raimi profesa a la película de Attenborough: “Sam amaba la película original y el libro escrito por William Goldman”. Magic: el muñeco diabólico recaudó en cines 24 millones de dólares, contando con un presupuesto de aproximadamente 7 millones. Supuso una de las primeras nominaciones a los Globos de Oro para Hopkins y actualmente se ha ganado la consideración de película de culto.