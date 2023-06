‘El resort’, la serie de comedia y suspense se estrena el 7 de julio en Movistar Plus+

Entre los estrenos que nos esperan para este verano en las plataformas de streaming está la serie de comedia y suspense El resort en Movistar Plus+ que se estrena el próximo 7 de julio. Los protagonistas de esta nueva serie son un matrimonio en crisis que descubrirá una pista sobre una extraña desaparición que ocurrió años atrás y esto les llevará a buscar respuestas.

El resort consta de ocho episodios y se estrena en la plataforma de streaming Movistar Plus+ en doble episodio el 7 de julio. A partir de ese día cada viernes se estrenarán dos nuevos episodios hasta que esté completa en la plataforma el 28 de julio.

Una serie producida por Sam Esmail (Mr. Robot) y ha contado con el guion de Andy Siara (Palm Spring). También destaca su banda sonora que cuenta con temas de Belafonte Sensacional, Juan Gabriel, Manzanita, Elliott Smith, David Byrne o de la banda indie española Triángulo de Amor Bizarro.

Una extraña desaparición en un resort de México

La serie cuenta como en 2007, Violet (Nina Bloomgarden) y Sam (Skyler Gisondo), dos adolescentes que están en vacaciones con sus familias, se conocen en un resort de la Riviera Maya en México. Poco después los dos desaparecen sin dejar rastro justo la noche previa a la llegada de un huracán.

Según la sinopsis de Movistar Plus+: “Quince años después, Emma (Cristin Milioti) y Noah (William Jackson Harper) llegan al mismo lugar para celebrar su décimo aniversario y, con suerte, reavivar su matrimonio. Allí tropiezan sin querer con la primera pista en años sobre el paradero de la joven pareja desaparecida: el teléfono móvil de Sam. Ambos deciden indagar en el caso, casi como un juego para estar más unidos, y se lanzan de lleno a la búsqueda de respuestas. Pero su obsesiva odisea solo parece llevarlos a hacerse nuevas preguntas, probablemente más de las que puedan manejar”.

El reparto de la serie El resort

La serie El resort está protagonizada por los actores Cristin Milioti (Cómo conocí a vuestra madre, Fargo, Black Mirror) y William Jackson Harper (The Good Place, Midsommar). Además, en el reparto están los actores Nina Bloomgarden (Jane), Skyler Gisondo (Licorice Pizza, Súper empollonas) y Nick Offerman (Parks and Recreation, Devs, The Last of Us) como Murray, el padre viudo de Violet.

También en el elenco de El resort están otros actores como Debby Ryan (Insatiable), como Hanna, la novia de Sam, y la pareja formada por Becky Ann Baker (Ted Lasso, Billions) y Dylan Baker (The Good Wife, Hunters) que interpretan los papeles de los padres de Sam.