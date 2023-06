Descubre los nuevos estrenos de series del 19 al 25 de junio

Esta semana del 19 al 25 de junio se estrenan nuevas e interesantes series como La Orquesta, Invasión secreta, El Glamur, Soy Virgo, Las noches de Tefíao Barrabrava. También se estrenan la tercera temporada de Los Gemstone, la segunda de Sister Boniface Mysteries o la segunda de And just like that, entre otras.

Lunes, 19 de julio

Los Gemstone Temporada 3

HBO Max estrena la tercera temporada de esta serie que cuenta la historia de una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de codicia y obras de caridad. Cuando los malcriados hijos de los Gemstone consiguen por fin su deseo de hacerse con el control de la Iglesia, descubren que el liderazgo es más difícil de lo que imaginaban y que su extravagante estilo de vida tiene un precio alto.

Martes, 20 de Julio

La Orquesta

La plataforma de streaming Filmin estrena esta serie que se sumerge en los entresijos de una orquesta sinfónica. Esta ficción cuenta la extraña amistad entre el recién nombrado subdirector, Jeppe, y el segundo clarinetista de la Orquesta, el irritable y solitario Bo, que vive por y para la música y que tiene un objetivo muy claro: convertirse en el primer clarinetista.

Miércoles, 21 de julio

Invasión secreta

Disney+ estrena esta serie de acción real de Marvel Studios protagonizada por Samuel L. Jackson que interpreta a Nick Fury. Este hombre se entera de una invasión clandestina en la Tierra por parte de una facción de los Skrulls, que han cambiado de forma física. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y Talos, el Skrull que ha hecho su vida en la Tierra. Juntos lucharán contra reloj para frustrar una inminente invasión y salvar a la humanidad.

Sister Boniface Mysteries Temporada 2

COSMO estrena la segunda temporada de esta serie cuya protagonista la hermana Boniface (Lorna Watson) reside en el convento católico de San Vicente. Además de trabajar como viticultura y producir vino junto al resto de las monjas, es la asesora científica de la policía local. Boniface ayuda a los agentes de Great Slaughter, un lugar ficticio con un grave problema de delincuencia.. La hermana actúa como la mano derecha del elegante e inconformista inspector Sam Gillespie (Max Brown) para sorpresa del aplicado y riguroso sargento Felix Livingstone (Jerry Iwu), recién llegado a Great Slaughter desde Bermudas por un error administrativo.

Jueves, 22 de julio

El Glamur

Netflix estrena esta serie que nos cuenta como después de conseguir el trabajo de sus sueños con una magnate del maquillaje, el aspirante a influencer Marco empieza un viaje fascinante de autodescubrimiento.

And Just Like That Temporada 2

HBO Max estrena la segunda temporada de esta serie que sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) . Ellas descubren la compleja realidad de la vida y la amistad a los 50. La nueva temporada llega con dos episodios que se estrenan el jueves 22 de junio y uno nuevo cada semana.

Viernes, 23 de julio

Swagger Temporada 2

Apple TV+ estrena la segunda temporada de esta serie inspirada por las experiencias de la superestrella de la NBA Kevin Durant. El protagonista nos sumerge en el mundo del baloncesto juvenil y los jugadores, sus familias y los entrenadores. Estos jugadores caminan por la fina línea que separa los sueños y la ambición, el oportunismo y la corrupción.

Soy virgo

Amazon Prime Video estrena esta comedia de humor negro que sigue a Cootie, un joven negro de la localidad californiarna de Oakland de cuatro metros de altura. Tras crecer escondido, pasando el tiempo a base de cómics y programas de televisión, se escapa para experimentar la belleza y las contradicciones del mundo real. Cootie encuentra la amistad y el amor, se desenvuelve en situaciones incómodas y se encuentra con su ídolo, el superhéroe de la vida real llamado El Héroe.

Barrabrava

Amazon Prime Video estrena esta nueva serie que cuenta como después de una feroz lucha interna, dos hermanos son expulsados de la barra de su club favorito. Solos, sin dinero, ni la protección del poder político, desatarán una guerra que pondrá a prueba su hermandad.

Domingo, 25 de julio

Titanes Temporada 4 y última

Netflix estrena la última temporada de esta serie ambientada en el mundo de superhéroes de DC Cómics que sigue a Robin mientras se va convirtiendo en líder de un nuevo grupo de héroes: Raven, Starfire y Chico Bestia. La pandilla de jóvenes superhéroes une sus fuerzas para luchar contra sus propios demonios y salvar el planeta.

Las noches de Tefía

Atresplayer Premium estrena esta serie que cuenta como entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía. A este lugar se enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, incluyó también a los homosexuales. Para sobrevivir a las duras condiciones del campo de concentración, la imaginación de los presos se dispara y en sus mentes crearán un lugar de ensoñación en el que se cumplen sus mayores fantasías y sus anhelos se hacen realidad: El Tindaya, un deslumbrante music hall donde cada uno tiene su alter ego. En el año 2004, Airam Betancor, uno de aquellos presos homosexuales, se ve obligado a recordar los 17 meses de trabajos forzados que padeció cuando apenas tenía veinte años.

The Wagner Method Temporada 2

COSMO ON estrena esta serie en la que el protagonista es el hipocondríaco capitán de policía César Wagner que es trasladado a Estrasburgo, su ciudad natal. El alcalde no es otro que su propia madre. Wagner intentará imponerse dentro de su brigada con el apoyo de la caprichosa y desinhibida forense Élise Beaumont.