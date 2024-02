Zorra, la polémica canción de Nebulossa, ha ganado el Benidorm Fest y, por lo tanto, representará a España el próximo 11 de mayo en el festival de Eurovisión. Una propuesta que pretende ser reivindicativa pero que, para muchos, es ridícula. Pero no es la primera vez que los representantes españoles en Eurovisión dan vergüenza ajena. Para gustos los colores pero hay actuaciones que han sido absolutamente indefendibles. Desde Chikilicuatre a Remedios Amaya pasando por D´Nash o Manel Navarro. Viendo estos despropósitos surge la siguiente pregunta: ¿Para quién es Eurovisión? ¿A quienes representa realmente? ¿Qué importancia tiene? ¿Es un concurso serio, un divertimento liviano o ambas cosas a la vez? Por otro lado, el fandom (fiel y apasionado pero, a veces muy tóxico) también ha sido injusto con muchos de nuestros artistas cuando, en realidad, toda la responsabilidad, para bien y para mal, debería recaer sobre RTVE. Y es que habría que recordar que los artistas que participan no representan a un país sino a una cadena de televisión y eso influye.

‘Zorra’: ¿Himno o ridiculez?

Zorra se ha convertido en un himno feminista y LGTBI, además de un alegato contra el edadismo. Esto es para algunos. Para otros es una canción superficial, gratuitamente provocadora y soez que interpreta una señora de 55 años a la que no le llega la voz, que se mueve muy poco y que va acompañada de chicos muy musculosos y casi desnudos. Todo esto último es totalmente verdad pero para muchos fans de Eurovisión, esa es precisamente la gracia: hacer de lo trash algo icónico y divertido. Como actuación nadie puede defenderla, pero el pasado 2 de febrero se impuso en el BenidormFest 2024 frente a propuestas más conservadoras como las de Angy o St.Pedro. ¿Lo merece? Según a quién se pregunte. De hecho, son muchos los admiradores de Nebulosa -dúo compuesto por María Mery Bass (55) y su marido Mark (47) – defienden que, seguramente, no tengamos un gran puesto en Eurovisión pero se ha ganado un himno.

También hubo polémica por el SloMo de Chanel en 2022 por ser una canción que, supuestamente, ‘fomentaba’ la prostitución y por una actuación ‘demasiado’ sexualizada. Y cuando la artista quedó tercera, el mejor puesto español en décadas, la artista se convirtió en un símbolo patrio. Este es un claro ejemplo de lo que es Eurovisión, de lo que se ha convertido y lo que funciona o no. Es un certámen para un público muy concreto que lo vive de forma visceral y lo que quiere es glamour, diversión y un gran espectáculo.

Pero es cierto que, ha habido ocasiones en las que España ha hecho verdaderamente el ridículo en el festival de la canción más importante de Europa. Para los que piensen que, este año, con Zorra, vamos a pasar vergüenza ajena, repasemos algunas actuaciones que hubiésemos preferido olvidar. Hay muchas malas, hemos elegido sólo cuatro para tampoco causar demasiados traumas.

Los mayores ridículos que han representado a España en Eurovisión

Remedios Amaya: ‘Quién maneja mi barca’ (1983)

Empecemos por un clásico. Muchos fueron los que se llevaron las manos a la cabeza por que, la ahora dama del flamenco, fuera nuestra representante en Munich y más con un tema que dejaba mucho que desear. Al final, pasó lo peor. España quedó en el puesto número 20, el último, con, nada más y nada menos, cero votos. Ahora, con el paso del tiempo, este tema se ha reivindicado dentro de la cultura trash y se recuerda con cierto cariño pero fue un bochorno. Una muestra de que podemos estar muy orgullosos de nuestra cultura musical y de nuestras raíces artísticas pero Eurovisión, tal vez, no es lugar para llevar este tipo de propuestas ( otro ejemplo de que el género flamenco no funciona es el de Blanca Paloma el año pasado. Ella lo hizo maravillosamente bien pero el público sólo le dio cinco puntos).

Chikilicuatre: ‘Baila El Chiki-chiki’ (2008)

Esta fue una broma que se salió de madre. Rodolfo Chikilicuatre no era más que un personaje interpretado por el actor David Fernández, nacido en el programa Buenafuente. La candidatura se presentó como promoción del espacio, por hacer una gracia y al final nos representó en Belgrado después de ganar en votaciones en un programa especial de TVE. El público lo eligió precisamente por eso, por no tomárselo en serio, por ver el ridículo que íbamos a hacer en extranjero. De hecho, su actuación batió récords de audiencia. Y ojo, no quedó en mala posición (16 de 25). ¿En Eurovisión triunfa el esperpento? Sí.

D´Nash: ‘I love you mi vida’ (2007)

Nada tenía sentido en la actuación que representó España en Helsinki : una boy band mal entendida, con unos fallos de sonido y de coreografía vergonzosos. Una puesta hortera y desfasada con una canción co-escrita por la mismísima Rebeca (la de Duro de pelar) ¿Qué podía salir bien? Nada. Obviamente. Quedamos en el puesto 20 de 24 (demasiado bien, de hecho. Remedios Amaya merecía más puntos).

Manel Navarro: ‘Do it for your lover’ (2017)

Manel Navarro no decepcionó: hizo el ridículo. Nadie, ni los más acérrimos eurofans, confiaban en esta propuesta que eligió RTVE. El chico hizo lo que pudo con una escenografía absurda (¿Surferos? ¿De verdad?) y una canción que preferías olvidar mientras la escuchabas. Y para colmo, al final del número, se escuchó un ‘gallo’ de eso que haces que te escondas debajo de la mesa con los oídos tapados. Uno de nuestros mayores bochornos en Eurovisión por no decir el mayor de todos.