El regreso de la Fiesta del Cine: Estas son las fechas y precios oficiales

El regreso de la Fiesta del Cine está mucho más cerca de lo que esperábamos. El evento en el que las entradas a los grandes títulos tienen un precio reducido llegará a inicios del mes de octubre, concretamente el 3, 4, 5 y el 6 por lo que la duración de la promoción será del lunes al jueves de esa primera semana de mes.

🥳 ¡Nueva #FiestaDelCine a la vista! 🥳 📅 Lunes 3, martes 4, miércoles 5 y…✨¡JUEVES 6 DE OCTUBRE!✨

🎫 Entradas a 3,50€

🚨 No olvides conseguir tu acreditación

ℹ️ https://t.co/oJIy6W3AY6 pic.twitter.com/n6w0M9NAPD — La Fiesta del Cine (@FiestaDelCine) September 8, 2022

El precio de las entradas será de 3,50 € y será necesario acreditarse, a diferencia de la última edición, en la que no fue preciso inscribirse en ninguna web para acceder al precio reducido definitivo. Aparte de esta diferencia, por primera vez la Fiesta del Cine contará con 4 días. La última edición tuvo el resultado más paupérrimo desde que se instaló el evento por primera vez en 2009. Una iniciativa creada para volver a conectar al público con las salas. Los números de recaudación se han reducido poco a poco y la pandemia global más el auge del streaming han terminado por dejar a la industria de la exhibición en la cuerda floja.

¿Qué películas estarán disponibles?

Salvo retrasos de última hora y derechos propios a los que se pueda acoger algún exhibidor, todos los títulos que, durante los días anteriormente mencionados se hayan estrenado entrarán dentro de la promoción de la Fiesta del Cine. ¿Cuáles son esas películas?

Entre los últimos estrenos más destacados de la cartelera española el anterior fin de semana, encontramos el documental sobre David Bowie, Moonage Daydream. Del mismo modo, habrá películas españolas como La consagración de la primavera, Black is BeltzaII: Ainhoa y el documental Oswald: El falsificado. Todavía estará además el esperado drama carcelario Modelo 77 de Alberto Rodríguez y la película de la polémica, No te preocupes querida. Como añadido, se reestrenarán dos de las superproducciones más taquilleras de la historia del cine: Avatar y Spider-Man: No way home.

Sin duda, el hecho de que la Fiesta del Cine coincida con dos propuestas tan atractivas para el consumo masivo como la primera película sobre pandora y la película que reúne a los tres hombres araña del cine es una buena estrategia que de seguro engrosará las arcas generales de lo recaudado en esos 4 días. Habrá que aprovechar la oportunidad, ya que estos días de cine económico no regresarán ya hasta 2023. Y tú ¿Qué película tienes más ganas de ver?