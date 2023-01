Los Razzie rectifican su nominación a la joven Ryan Kiera por ‘Ojos de fuego’

“Razzie” y “polémica” son dos palabras que en el ámbito cinéfilo van de la mano. Los antioscar nominan y premian a lo peor del año en el séptimo arte y aunque su objetivo no es el de humillar a nadie, sino de ser una mirada divertida y autocrítica con el sector, en muchas ocasiones, lo políticamente correcto del momento ha arruinado y vuelto impopulares algunas de sus decisiones. Si el año pasado fue el tema de Bruce Willis y sus problemas de salud, en esta edición el tema más controvertido tiene que ver con la interpretación de Ryan Kiera Armstrong a peor actriz. Algo muy criticado públicamente en las redes sociales, puesto que la joven tan sólo tiene 12 años. Ahora desde la organización han decidido corregir el error y pedir disculpas a la protagonista de Ojos de fuego.

Ojos de fuego es una adaptación de una novela homónima de Stephen King que ya fue llevada a la gran pantalla en los 80 de la mano de Drew Barrymore. Una historia sobrenatural en la que una niña de ocho años tiene la habilidad para crear incendios con la mente. Nacida de una experimentación con el gobierno de los Estados Unidos, los servicios gubernamentales pretenden terminar utilizándola como un arma secreta. La cuestión es que la nueva versión de Keith Thomas producida por Blumhouse no ha salido nada bien, siendo vilipendiada por la mayor parte de la crítica. Pero ¿por qué los razzie le echan la culpa a la joven? Eso es algo que nadie ha conseguido explicar, pero que bien se podría aplicar a cualquier actor o actriz sea cual fuese su edad. Por suerte, los antipremios han rectificado y además a partir de ahora, sus nuevas reglas prohibirán nominar a intérpretes menores de 18 años.

The razzies are already mean-spirited & classless, but to nominate a kid is just repulsive & wrong. Why put a kid at risk of increased bullying or worse? Be better.

— Julian Hilliard (@_JulianHilliard) January 23, 2023