Quentin Tarantino vuelve al cine como actor: formará parte del reparto de ‘Only What We Carry’

Los fanáticos de Quentin Tarantino llevan más de un lustro esperando una nueva película del cineasta y por fin, sus deseos van a ser cumplidos. Bueno, sólo en parte. Tarantino va a recuperar su no tan valorada faceta de actor para aparecer en Only What We Carry, la cinta francesa que Jamie Adams estrenará en 2026. Una noticia que ha sorprendido a los cinéfilos, ya que entre otras cosas, el de Knoxville no asume un papel relevante en una producción desde hace 30 décadas, donde fue el hermano de George Clooney en la icónica cinta de culto, Abierto hasta el amanecer.

El director de Pulp Fiction nunca ha sido un gran intérprete. De hecho, al contrario de lo que suele ocurrir en la profesión con la consecuente evolución y mejora de las habilidades interpretativas, Tarantino ha ido cada vez a peor como actor y consecuentemente, reduciendo sus apariciones desde que dio vida al señor Marrón en Reservoir Dogs. A partir de ahí y muy paulatinamente, sus apariciones han ido perdiendo protagonismo hasta su breve aparición en Django desencadenado en 2012. Ahora, según cuentan desde medios norteamericanos, el dos veces ganador del premio de la Academia ha formado parte de un rodaje que ha finalizado recientemente y que ha contado con un guion que ha sido casi en su totalidad improvisado. Pero ¿quién más aparece en este particular filme independiente y de qué trata realmente Only What We Carry?

Tarantino vuelve como actor

Tarantino no estará sólo en su desempeño como actor. El elenco se conformará con Sofia Boutella (La momia), Charlotte Gainsbourgh (Melancolía), Liam Hellmann (Erica), Lizzi McAlpine (Role Model) y Simon Pegg (saga Misión Imposible).

El drama funciona como una especie de drama coral, cuya sinopsis es la siguiente: «Sigue a una estudiante que regresa a casa para enfrentarse a su pasado, removiendo verdades largamente enterradas entre un grupo de individuos interconectados en la costa de Normandía».

Por el momento no tiene distribuidora y se desconoce una fecha de estreno oficial. Aunque Adams y su equipo planean un estreno en cines para algún momento del 2026. A pesar de brillar en varios festivales con apuestas como Black Mountain Poets y Wild Honey Pie y de una prolífica carrera como director que le ha llevado a rodar 12 cintas en una década, la mayoría de los proyectos de Adams no han llegado siquiera a nuestro país. Su carácter improvisador y la predisposición a los diálogos realistas han llevado a que algunos medios hablen de su trabajo como una evolución de los que en su momento lograron otrora autores de la talla de Mike Leigh y Eric Rohmer.

Según la información de IndieWire, Tarantino interpretará a John Percy, un viejo amigo de la protagonista cuya repentina llegada desvela una buena cantidad de verdades ocultas desde hace tiempo enterradas.

El futuro del director

Sin todavía conocer una fecha de estreno para Only What We Carry, el próximo trabajo de Tarantino se podrá ver en el verano de 2026, cuando Netflix estrene The Adventures of Cliff Booth, el spin-off de Érase una vez en Hollywood que ha escrito para la dirección de David Fincher (El club de la lucha).

Por el momento, los acólitos del director tendrán que esperar para conocer cuál será su décima y última película como cineasta.