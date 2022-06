¿Qué pasa cuando a una estrella de Marvel se le escapa un spoiler?

Marvel Studios, más que cualquier otra compañía, es famosa por proteger los spoilers y los giros de trama de sus películas, llegando incluso a modificar sus tráileres para hacer parecer a la audiencia escenas que no se darán finalmente así cuando las vemos en la pantalla grande. Es por eso que los NDA (acuerdos de confidencialidad) son una máxima dentro de la organización para evitar al máximo las filtraciones. Pero ¿qué es lo que podría pasar si un actor suelta un spoiler deliberadamente? El ex abogado de Marvel Sudios, Paul Sarker, que trabajo con la compañía durante la fase 2 ha hablado de esto en un “Ask Me Anything” (pregúntame lo que sea de Reddit.

“Marvel es muy protector con la confidencialidad. Probablemente ha sido así durante 25 años. Examinan a todos y todo (…) No se limita solo al talento. Recuerdo que cuando hacíamos estrenos y proyecciones, todos tenían sus teléfonos recogidos antes de poder entrar, aunque eso podría ser más común ahora”, afirmaba Sarker.

Por supuesto, la Casa de las ideas no es tan estricta con sus estrellas y en alguna que otra entrevista se les ha escapado información sobre las producciones, nada grave eso sí. No obstante, desde el servicio de marketing han sabido aprovecharse, por ejemplo, de los spoilers que suelta Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man sobre los largometrajes en los que participa. De hecho es el propio Sarker el que ha contado que la estrella de Marvel jugó su papel en la promoción de Far from home: “Hay cierta logística en la forma en que se hacen estas películas que significaba que el título se filtraría de alguna manera porque saldría al mundo en varias formas”, explicó Feige en aquel momento. “Así que el señor Holland se encargó de filtrarlo por nosotros”, argumentaba Sarker.

Jamás se ha dado una multa, porque las revelaciones nunca han tenido una importancia crucial. En muchas ocasiones incluso ni se sabe que en realidad, están proporcionando un spoiler como tal. La cláusula son diferentes para cada uno e incluso, para que no se filtre nada por error, los primeros guiones tienen finales alternativas o directamente, no les entregan las últimas secuencias hacia el final del rodaje. Independientemente de ello, los comentarios a veces, se salen hacia la pura especulación generando una corriente de rumorología de los estrenos que interesa mucho a la franquicia para crear expectación.