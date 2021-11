Está siendo un año especialmente duro para las filtraciones, en cuanto a los superhéroes de Marvel se refiere. Primero fue el tráiler de Spider-man: No way out y ahora le ha tocado a un personaje que también aparecerá en la historia del héroe arácnido, el doctor Strange. La secuela del hechicero más famoso del mundo de los cómics está dirigida por Sam Raimi, quien es conocido por liderar la primera trilogía de Tobey Maguire como el amigo y vecino de Nueva York. El culpable de todo ha sido un juguete, en forma de rompecabezas que ha revelado esta vez el que será el todopoderoso villano que pondrá en jaque al defensor de la tierra.

En la primera entrega, el protagonista se tuvo que enfrentar al brujo Kaecilius, pero en definitiva al ser invocado por el primero, Dormammu. Este fue atrapado en un bucle temporal gracias a la gema del tiempo y a Strange, por lo que la tierra se salvó del poderoso ser. La nueva amenaza de Doctor Strange y el multiverso de la locura será Shuma-Gorath, un demonio que navega por las dimensiones marvelitas desde las historias publicadas en los cómics de la década de los 70.

La filtración viene del minorista Booktopia, que ha eliminado la imagen debido a la filtración y embargo de Marvel. Esta revelación, según ComicBook acercaría los rumores de que aparecerá América Chavez (Xochitl Gomez), una joven superheroína cuyo poder le permite flotar entre realidades alternativas en el multiverso. Antes de todo esto, Strange deberá arreglar el lio que ha creado junto a Peter Parker en Spider-man: No way out. Aunque no sabemos bien si el protector de la gema del tiempo aparecerá de una forma prolongada en la historia o serán las otras versiones del hombre araña (Tobey Maguire y Andrew Garfield) para ayudar a Tom Holland, en la que podría ser su última aventura como superhéroe de Marvel.

Doctor Strange y el multiverso de la locura se estrenará en cines el próximo 6 de mayo de 2022. En esta segunda entrega aparecerá Wanda Maximoff, después de la liberación de sus poderes en la serie de Wandavision y a Chiwetel Ejiofor retomando su papel de Mordo, que regresará como un villano, algo que se anticipó en la escena postcréditos de la película origen.