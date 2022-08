¿Qué fue de la actriz de ‘Sabrina, cosas de brujas’ y sus tías?: están irreconocibles

La mítica serie de televisión Sabrina, cosas de brujas se emitió en televisión durante los años 1996 y 2003 y se convirtió en una de las más vistas. Muchos todavía se acuerdan de esa joven y simpática bruja que tenía que era un poquito torpe y tenía que aprender a controlar sus poderes lo que creaba situaciones bastantes curiosas.

La serie Sabrina, cosas de brujas se emitía a mediodía y se convirtió en la preferida de los jóvenes y no tan jóvenes de la época. La papel de brujita era interpretado por la actriz Melissa Joan Hart y estaba acompañada por sus tías Zelda y Hilda, y el gato Salem. Os vamos a contar lo que ha pasado con los actores principales de Sabrina, cosas de brujas.

¿Qué paso con los actores de Sabrina, cosas de brujas?

La actriz Melissa Joan Hart se casó con el guitarrista Mark Wilkerson, uno de los miembros de la banda Course of Nature. Con este músico tuvo tres hijos: Mason, Braydon y Tucker. En cuanto a su carrera profesional antes de Sabrina, cosas de brujas había protagonizado también la serie de éxito Clarissa lo explica todo. Después participó en películas como Navidad de locura y Mi falso prometido.

Melissa Joan Hart creó con su madre Hartbreak Films su propia productora con la que hicieron la miniserie Tying the Knot sobre su boda con el músico Mark Wilkerson. Entre 2010 y 2015 protagonizó junto a Joey Lawrence la serie Melissa y Joey donde también trabajó como directora en algunos episodios. En su faceta de directora ha participado en algunas entregas de series de éxito como El joven Sheldon y Los Goldberg y como actriz en la serie de Netflix como No Good Nick.

Nick Bakay, el actor que ponía la voz al curioso gato Salem, ha continuado estos años con su carrera de doblaje. También ha participado como actor en Zooloco y Hasta que la muerte nos separe.

Caroline Rhea, la actriz que interpretaba en Sabrina, cosas de brujas a Hilda Spellman, la tía de Sabrina, ha trabajado sobre todo en televisión y en 2002 obtuvo su propio programa de entrevistas en horario diurno The Caroline Rhea Show. Como actriz también ha participado en especiales en las series Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody, Mom’s Got a Date with a Vampire y Una navidad de locos.

Por último, Beth Broderick, la actriz que daba vida a Zelda Spellman, la otra tía de Sabrina, desempeñó un pequeño papel en la película Fools Rush In (1997), protagonizada por Matthew Perry y Salma Hayek, en la que interpretaba a una mujer de negocios. También interpretó un pequeño papel en Stories of Passion 26. Beth Broderick ha participado activamente en la lucha contra el sida desde 1984 y es la directora y fundadora de Momentum, una de las primeras organizaciones contra la enfermedad de Nueva York.