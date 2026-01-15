‘En el punto de mira’ regresa a Mediaset con Boro Barber

En el punto de mira regresa a Cuatro como uno de los programas de investigación más icónicos de Mediaset España. Tras siete temporadas emitidas entre el 2016 al 2022, el espacio vuelve y esta vez con cambios y novedades. Será producido por Unicorn Content (empresa propiedad de Ana Rosa Quintana) y habrá un único reportero en la calle, Boro Barber, el único que se ha mantenido en todas las ediciones anteriores. En el punto de mira da un salto tecnológico en la investigación y pone al servicio del contenido drones de última generación, un asistente IA y cámaras de 360º.

El programa producido por Unicorn Content, da un salto tecnológico en la investigación y pone al servicio del contenido drones de última generación, un asistente IA y cámaras de 360º. Los drones espías de nueva generación son pequeños, silenciosos y permiten grabar imágenes de manera anónima allá donde no llegan nuestras cámaras; las cámaras 360º graban todos los ángulos y permiten tener una visión completa de la secuencia de investigación; finalmente un asistente en Inteligencia Artificial apoyará a Boro en la búsqueda de datos y pasará la imagen real a un centro de control virtual.

Equipos infiltrados, entrevistas exclusivas; denuncias sociales y laborales; estafas en internet; e investigaciones en temas de consumo serán algunas de las apuestas de la nueva temporada cuyo equipo arranca esta semana con un nuevos temas de investigación que darán mucho que hablar en la calle, en las redes y en otros programas.

