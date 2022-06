‘Puñales por la espalda 2’ recibe su nombre oficial

El próximo caso del detective Benoit está cada vez más cerca. La secuela de Puñales por la espalda ha revelado su nuevo título a través de un teaser compartido por la cuenta de Twitter del director Rian Johnson. Glass Onion es como se conocerá a Puñales por la espalda 2, cuando se estrene las próximas navidades, pero ¿de dónde viene este peculiar título?

Glass Onion es un nombre que viene de una canción homónima de los Beatles compuesta en 1968. Algo que no debería sorprendernos ya que Johnson es un melómano confeso que ya hizo lo propio con el primer título Knives out (Puñales por la espalda), inspirándose en una canción de Radiohead de 2001. En el propio hilo en el que reveló ese primer teaser, Johnson no quiso pasa por alto la enorme inspiración de Agatha Christie. Escritora que ha recibido dos adaptaciones de sus novelas recientes; Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo:

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11 — Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

“Algo que me encanta de Agatha Christie es que nunca se mantiene a flote de manera creativa. Creo que hay una percepción errónea de que sus libros usan la misma fórmula una y otra vez, pero los fanáticos saben que es todo lo contrario…no se trataba sólo de escenarios o métodos de asesinato, ella estaba constantemente ampliando el género conceptualmente. Bajo el paraguas de la novela policíaca, escribió novelas de espías, horrores proto-slasher, cacerías de asesinos en serie, romances góticos, estudios de personajes psicológicos, diarios de viaje glamorosos. Cuando hice Knives Out, eso fue lo que me entusiasmó con la perspectiva de hacer más misterios con Daniel como Benoit Blanc. Emular a Christie y hacer que cada película sea como un libro completamente nuevo, con su propio tono, ambición, razón de ser…y título”.

Puñales por la espalda 2 se estrenará en Netflix después del contrato multimillonario que tanto Jonhson como Daniel Craig firmaron para dos entregas más de la franquicia. La compañía de Ted Sarandos mostró un vistazo muy corto al entorno mediterráneo que tendrá esta continuación y en la propia serie de tuits se puede apreciar como el director de Looper deja caer la idea de tener un primer tráiler o adelanto más pronto que tarde. La investigación de Benoit volverá a tener un reparto espectacular: Ethan Hawke, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Edward Norton, Madelyn Cline, Dave Bautista, Janelle Monáe y Leslie Odom Jr. tratarán de mostrar su inocencia en este nuevo misterio.