La relación de Netflix con David Fincher parece cuajar a la perfección. Tanto es así que después de las buena acogida que tuvo la serie Mindhunter y las nominaciones a los Oscar de Mank, la compañía de streaming y el director continúan su periplo fílmico juntos, preparando su nueva película: The killer. Protagonizada por Michael Fassbender y con un guion adaptado por Andrew kevin (Seven), The killer está basado en la novela gráfica de título homónimo, creada por Alexis Nolent. A la espera de disponer de una fecha de estreno, Scott Stuber, el mandamás del contenido filmográfico de Netflix, ha hablado de la nueva historia que plantea el cineasta 3 veces, nominado al Oscar.

“Estoy tan emocionado”, comenzaba Stuber en su entrevista para Variety. “(Fassbender es) encantador, atractivo, divertido y todas estas cosas que quieres que él tenga la oportunidad de mostrar en una película. Es una estrella gigante lista para explotar en el mudo”. Actualmente, la película se está filmando, pero desde la dirección de Netflix parecen muy contentos con que Fincher y Kevin vuelvan a trabajar juntos: “La combinación de estos dos nos entusiasma mucho. Es David trabajando con Andrew Kevin Walker nuevamente por primera vez en mucho tiempo. Es una película realmente provocativa en interesante”.

Después, el director ejecutivo habló sobre el planteamiento en el que se basaba el cómic original: The Killer se basa en una novela gráfica y trata sobre alguien que es un asesino a sueldo y la metodología de ese mundo y lo que hace, que David (Fincher) detalla mejor que nadie. Es tan bueno en los detalles del método, en ver cómo se desarrolla algo. Al ver las primeras etapas de lo que hace, algo sale y luego lo afecta personalmente. Es una gran película muy divertida en manos de uno de los mejores cineastas, y alguien con quien tenemos mucha suerte de tener una relación”.

The killer será una de las grandes apuestas del año que viene para la compañía de “la gran N” de cara a la temporada de premios, del mismo modo que este año lo han sido El poder del perro y Fue la mano de Dios.