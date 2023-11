Las primeras reacciones de ‘Wonka’ alaban el trabajo de Timothée Chalamet: «Es magnético»

Timothée Chalamet sigue creando papeles fantásticos en su carrera en alza como intérprete. El nominado al Oscar continuará en 2024 su papel de Paul Atreides en Dune: Parte dos, pero antes de que termine el año, podremos verle en Wonka, dando vida a una versión del joven chocolatero creado por Roald Dahl. Un papel que según las primeras críticas no sólo es perfecto para él, sino que su presencia se ha descrito como “inteligente” y “magnética”.

Desde que supimos que el actor de Call me by your name era el elegido para asumir los orígenes de Willy Wonka, los elogios no han cesado hacia el jovencísimo actor. Desde sus compañeros de reparto, hasta el director Paul King. El propio Chalamet confesó que no fue necesaria ni siquiera una audición para el papel porque el cineasta británico ya había visto sus vídeos virales sobre rap de cuando estaba en el instituto.

Wonka está ambientada 25 años antes de los acontecimientos que suceden en Charlie y la fábrica de chocolate con un guion que parte de un material escrito por el propio King y el actor Simon Farnaby. La precuela llegará a los cines el próximo 6 de diciembre.

‘Wonka’: Las primeras impresiones del público y crítica

Para empezar, el crítico de Vanity Fair, compartió el artículo de su medio, asegurando que “Chalamet es el único motivo para ver Wonka” o que su historia es “infinitamente encantadora”.

Por otro lado, el colaborador del New York Times, Robert Daniels, aseguró que la trama se impulsa en la figura de su actor principal: “Sorprendentemente, disfruté sobre todo de Wonka. Timothée Chalamet es un actor de comedia realmente talentoso, que aprovecha inteligentemente su personalidad de estrella para reír. La puesta en escena es buena y hay mucho corazón y fantasía. Sin embargo, no me gustó el aluvión de chistes sobre gordos. Mala forma en una película encantadora”

I surprisingly, mostly, enjoyed WONKA. Timothée Chalamet is a really gifted comedic actor, smartly leveraging his star persona for laughs. The staging is good and there’s lots of heart and whimsy. I did not however like the barrage of fat jokes. Poor form in a delightful film. pic.twitter.com/rtqrATudfc — Robert Daniels (@812filmreviews) November 28, 2023

Por último, la escritora Zoë Rose Bryan destaca la reinvención del personaje por parte de Chalamet: “Timothée Chalamet es realmente muy bueno aquí, brindando una interpretación nueva y fresca de Willy Wonka que aún honra lo que vino antes y lo consagra como comediante e intérprete. Olvídate de esos trailers: este es un verdadero giro de estrella de cine”.