La filmografía de Steven Spielberg es sin duda una de las más completas de la historia del cine. Acción, ciencia ficción, espionaje y el género bélico han sido, tan solo, algunos de los escenarios en los que el Rey Midas de Hollywood ha brillado por derecho propio. No obstante, lo que jamás había narrado el dos veces ganador del Oscar: Un musical. Esa, es una espinita que el cineasta ya puede tachar de sus objetivos fílmicos, pues a su remake de West side history no le queda prácticamente nada para aterrizar, a todo ritmo, en los cines.

El musical de protagonizado por Natalie Wood y Richard Beymer es sin duda, una de esas historias que necesitaban una revisión cinematográfica y ¿Quién mejor que Spielberg para modernizar el cine clásico? Las altas expectativas, alrededor de la producción podrían llevar a decepciones, sin embargo por lo que parece, las primeras impresiones han corroborado la opinión del recientemente fallecido compositor Stephen Sondheim. La premiere en Los Ángeles nos ha descubierto que el director es, un autor en plena forma y que Rachel Zegler va a conquistar al público.

Hot damn. So, yes, as it turns out, Steven Spielberg knows how to make a WEST SIDE STORY movie

Steven Spielberg’s #westsidestory is bold and stirring. The best parts are Tony Kushner’s book and the dramatic reimagining of classic numbers such as “America” and “Somewhere.” Ansel was a bit flat, but the rest of the cast is great and it feels like an #Oscars contender. pic.twitter.com/PAYJcoVAfZ

Mike Ryan, de Vanity Fair ha señalado que “resulta que Steven Spielber sí que sabe cómo hacer una película de West side history, mientras Brent Lang, otro compañero del mismo medio ha destacado algunas canciones, aunque no parece haberle entusiasmado el papel del protagonista Ansel Egort: “Es audaz y conmovedora. Las mejores partes son el guion de Tony Kushner y la dramática reinvención de números clásicos como America y Somewhere. Ansel ha estado un poco plano, pero el resto del elenco es genial y se siente como una gran apuesta para los Oscar”.

WEST SIDE STORY has rocked my world.

Everyone is at the top of their game. Spielberg is a master. Under his direction, Kamiński is a camera wizard, aiming a show-stopping light on the shining star that is @rachelzegler.

So many things to rave over here. Too many to mention. pic.twitter.com/7oYeHM2dJa

— ᶜᴴᴿᴵˢ ˢᵀ ᴸᴬᵂᴿᴱᴺᶜᴱ (@ey2studios) November 30, 2021