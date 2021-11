Como después de cada preestreno mundial, La casa Gucci comienza a recibir las primeras opiniones formales de los críticos vía redes sociales. La premiere se dio en Londres, con todo el glamour que cabría esperar de un elenco lleno de artistas y hoy, están llegando esas primeras opiniones de los críticos invitados que sobre todo, utilizan Twitter para mostrar ese anticipo de en qué ha derivado toda la expectación creada alrededor de la última propuesta de Ridley Scott.

El cineasta viene de recibir críticas notables por su anterior estreno, The last duel, que desgraciadamente sufrió una dura derrota en la taquilla. No obstante, La casa Gucci podría ser el contrapunto que haga olvidar rápidamente el descalabro medieval, ya que la historia de crimen y glamour de la familia italiana supone un atractivo, potenciado por la mediática presencia de una personalidad artística como la de Gaga.

Al fenómeno fan que despierta la cantante neoyorquina, se suma toda la preparación para el papel que ha asumido como si de una actriz de “El método” se tratase. Lady Gaga ha pasado más de un año perfeccionando y hablando con el acento italiano de Patrizia Reggiani. Por si el aliciente protagonista no fuese ya un reclamo glorioso, los primeros afortunados que han podido disfrutar de la película afirman que “Jared Leto ganará y debería ganar el Oscar”, tal y como afirma en su tweet Nikki Novak, miembro de la Critics Choice.

House of Gucci is very good, Jared Leto was born to play iconic fashion designer Fredo Waluigi Gucci, and — sorry if this is a spoiler — but at one point Lady Gaga says "it's time to take out the trash." pic.twitter.com/jvClvMZibN — david ehrlich (@davidehrlich) November 9, 2021

David Ehrlich de Indiewire subrayaba también a estos dos miembros del reparto: “La casa Gucci es muy buena, Jared Leto nació para interpretar al icónico diseñador de moda Fredo Waluigi Gucci y, lo siento si esto es un spoiler, pero en un momento Lady Gaga dice ‘es hora de sacar la basura’”.

#HouseOfGucci is quite the animal. Campy, everything Ridley Scott wanted "The Counselor" to be but wasn't able to. Will be divided by many. Lady Gaga eats every morsel of her role up. Instantly the most quotable/meme-able movie since "Borat." Jared Leto best since his Oscar win. pic.twitter.com/xh8nFrDXmC — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) November 9, 2021

Por otro lado, el crítico de Variety Clayton Davis ha visto en esta entrega de Scott todo lo que el cineasta no consiguió con El consejero: La Casa Gucci es una animalada. Cursi, todo lo que Ridley Scott quería que fuera El consejero pero no pudo. Será dividida por muchos. Lady Gaga se come cada bocado de su papel (…) Jared Leto es el mejor desde que ganó el Oscar.

La casa Gucci se estrenará en los cines españoles el próximo 26 de noviembre.