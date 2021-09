“Un legado por el que vale la pena matar”, así reza la frase promocional del increíble cartel que acaba de presentar la última producción de Ridley Scott, House of Gucci. En apenas dos meses, el cineasta estrenará en nuestro país este thriller sobre la glamurosa familia y The last duel, dos aspirantes a varios premios de los Oscar de 2022. El último duelo medieval también tiene un gran reparto, pero es la historia de Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani la que reúne a un elenco espectacular para interpretar a la familia Gucci.

Hace algunas semanas se presentaron los primeros carteles individuales de los personajes que aparecerán en esta historia de crimen, enmarcada en el mundo de una de las marcas de moda más lujosas de nuestro tiempo. En el cartel en cuestión, podemos ver (de izquierda a derecha) a un irreconocible Jared Leto siendo Paolo Gucci, Al Pacino como Aldo Gucci, Lady Gaga y Adam Driver encarnando a la pareja protagonista de Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci y, finalmente a Jeremy Irons representando al rol de Rodolfo Gucci.

Entre todos suman 4 Oscar y 15 nominaciones, galardones y recorrido que posiblemente se agranden en la entrega de estatuillas del año que viene. Parece impensable concebir que esta familia Gucci ficcionada no se lleve por un lado, nominaciones artísticas de vestuario, maquillaje y peluquería y por el otro, alguna que otro reconocimiento a actor y actriz principal y secundaria.

La familia Gucci representó durante mucho tiempo la cima de la riqueza y de la elegancia mundial, pero en la década de los 90 todo dio un vuelco hacia el escándalo con el asesinato a sangre fría de Maurizio. Tiempo después se descubriría que todo fue orquestado por la mujer de la que se estaba separando, Patrizia Reggiani. La controversia fue todavía mayor. Parece que la extravagancia del personaje de Reggina le va como anillo al dedo a Gaga, derrochando carisma tanto en las imágenes promocionales como en el primer tráiler de la película. House of Gucci llegará a los cines españoles el 26 de noviembre.