La primera película de Ethan Coen ficha a Margaret Qualley para su reparto

Los hermanos Coen son con diferencia, la dupla de directores más exitosos de la historia del cine. Sin embargo, el año pasado pudimos observar como Joel estrenaba en solitario Macbeth, sin su hermano Ethan Coen. En el mundo cinéfilo saltaron las alarmas al especular si la relación creativa estaba rota, pero nada más lejos de la realidad, el motivo era una cuestión de motivación en la que en teoría y, según las propias palabras de su hermano, Ethan estaba enfocado en el campo de la representación teatral. Por suerte, los fans no van a tardar mucho en ver el estreno en solitario del menor de los Coen, según la reciente exclusiva de Deadline.

El proyecto todavía sin título ha fichado a Margaret Qualley y Geraldine Viswanathan para un rodaje que en principio, debería comenzar este mismo otoño. La mayoría de los detalles de la película permanecen en secreto, aunque deberíamos ir conociendo más datos a medida que avance la producción. De momento, debemos contentarnos con lo que sabemos y que Ethan Coen coescribirá el guion con su esposa, la guionista Tricia Cooke. Este, supone el estreno de Cooke en el campo de la escritura, ya que hasta ahora había destacado por ser la montadora de otros títulos de los hermanos como El gran Lebowski y O Brother! A diferencia de Joel, Ethan jamás se había aventurado a sentarse solo en la silla de director sin su otra mitad creativa. Además de la reciente Macbeth, Joel ha dirigido en el pasado títulos como Fargo y Barton Fink, en las que Ethan escribió el guion junto a su hermano.

Qualley es una de las actrices jóvenes del momento y con su corta edad (27 años), ya tiene una relevante trayectoria como intérprete. En 2014 apareció en la serie de culto The Leftovers y recientemente la pudimos ver como una hippie en la última cinta de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Entre sus reconocimientos destacan la nominación al Emmy por su papel en la serie de Netflix, La asistenta. Viswanathan es otra joven (26 años) que apunta a maneras dentro de la industria, pero por el momento no ha tenido tanta repercusión como la que será su compañera de reparto. El año que viene estrenará The Beanie Bubble, con Elizabeth Banks y Zach Galifianakis y Cat Person, un filme rodado por Susanna Fogel, compartiendo elenco con Isabella Rossellini y Nicholas Braun.