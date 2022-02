Todavía queda bastante para que podamos ver un tráiler de Oppenheimer, la última gran producción del director Christopher Nolan. Será el primer largometraje que el cineasta rodará bajo una productora que no sea Warner Bros Pictures. Universal le preparó un contrato inmejorable en cuanto a los derechos de exhibición en cines, un punto del que se había quejado en reiteradas ocasiones con su antiguo sello. De este proyecto conocemos algunos datos interesantes, pero hasta ahora no habíamos podido ver al actor Cillian Murphy como Oppenheimer.

Conocido en la historia como “el padre de la bomba atómica”, el físico fue el director del laboratorio de los Álamos y parte esencial del Proyecto Manhattan. Este terminaría desarrollando armas nucleares para la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer también supervisó la Prueba Trinity, en la que se detonó primero con éxito la primera bomba atómica en Nuevo México.

Seguramente esta nueva película de Nolan sea la que más estrellas internacionales ha reunido de su filmografía. Comenzando por su esposa Katherine Oppenheimer, a la que da vida Emily Blunt. “Kitty” era bióloga y botánica, además de una pieza fundamental en la vida del protagonista de este biopic. Matt Damon será el general Leslie Groves Jr., director del proyecto y Robert Downey Jr. encarnará a Lewis Strauss, fundador de la comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Florence Pugh dará vida a la psiquiatra Jean Tatlock, mientras que Benny Safdie será el físico teórico Edward Teller. Cerrando este espectacular reparto encontramos a Michael Angarano haciendo de Robert Serber y a un Josh Harnett que poco a poco, vuelve a la primera línea de la interpretación, asumiendo el rol del pionero físico estadounidense Ernest Lawrence. Otros nombres que del mismo modo estarán en la producción son el de Rami Malek y Kenneth Branagh, aunque todavía se desconocen su papel en el film.

Esta representación de Cillian Murphy como Oppenheimer está basado en el libro ganador del premio Pullitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. El proceso de grabación combinará película de gran formato IMAX, con por primera vez este método con la fotografía analógica. Llegará a los cines el 21 de julio de 2023.