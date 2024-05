El primer tráiler de ‘Megalópolis’ romaniza a una Nueva York en decadencia

El primer tráiler de Megalópolis no está dejando indiferente a nadie, pero desde luego parece cumplir todo lo que se ha hablado de ella en los últimos meses. Demasiado experimental para ser una superproducción, el proyecto ha vivido un vaivén de sensaciones encontradas desde su primer pase privado lleno de elogios, a la dificultad para encontrar distribuidora. Sin embargo, todas esas dudas se despejarán cuando se dé su preestreno mañana en el Festival de Cine de Cannes, bajo el marco de la competición oficial. El grueso de las críticas terminará de aupar el regreso de Francis Ford Coppola o en cambio, sentenciará a esta historia de ciencia ficción de 120 millones de dólares de presupuesto que el director de El padrino se ha autofinanciado.

Era algo que ya se apreciaba en el breve adelanto que el director compartió hace una semana, pero este primer tráiler de Megalópolis ha terminado de confirmar lo que a todas luces va a ser una propuesta extraña para los ojos de la audiencia media. La cinta protagonizada por Adam Driver ha transmitido siempre esa sensación de último halo creativo para el autor italoamericano, por mucho que Coppola haya querido dejar claro que ésta no es su última ficción en la gran pantalla. Para desgracia de él y de los románticos del séptimo arte, la exhibición vive uno de los peores momentos de la historia, lo que convierte en una utopía el propio hecho de una rentabilidad casi imposible de obtener por su amplia barrera presupuestaria.

Las primeras reacciones a la proyección privada para amigos y miembros del equipo exponían entusiasmo, pero por debajo de esa exaltación emotiva y casi romántica de toda una vida de trabajo del cineasta, se escondía una palabra terriblemente repetida para cualquier producción que desee tener recorrido en la taquilla: «experimental». Un término presente en el teaser mostrado la semana pasada y escenificado a la perfección en el primer tráiler de Megalópolis.

Estatuas griegas gigantescas que campan a sus anchas entre rascacielos, una lluvia de meteoritos, carreras de cuadrigas en el Madison Square Garden, un Adam Driver vestido de emperador Romano, un satélite comunista…toda una serie de imágenes inconexas que seguramente adquieran una forma narrativa más comprensible (o no) cuando salga el próximo adelanto, ya que en realidad este primer tráiler de Megalópolis es un nuevo teaser para generar expectación antes de su proyección en la Croisette.

Quizás Coppola nunca haya rodado algo que precise tanto de una sinopsis oficial. El tráiler de Megalópolis habla en grandes rasgos de la misión y visión de su protagonista y de una perspectiva hacia el futuro, a través de la estética europea grecorromana. Pero ¿cuál es la historia base que el oscarizado director nos quiere relatar?

La sinopsis oficial de Megalópolis es la siguiente: «Una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada. La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina (Adam Driver), un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece».

