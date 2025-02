Primer tráiler de ‘Freaky Tales’: Pedro Pascal lidera un claro homenaje a la cultura pop de los 80

Tras su paso por el Festival de Cine de Sundance en 2024, por fin hemos recibido un primer tráiler de Freaky Tales. La nueva cinta de Anna Boden y Ryan Fleck que despierta toda un sentimiento de nostalgia por la cultura pop de los años 80. El dúo de autores es conocido sobre todo por su desempeño en Capitana Marvel, aunque en realidad su trabajo conjunto presenta títulos mucho más encomiables como Half Nelson o sus múltiples participaciones en series brillantes, de la talla de En terapia, The Affair, Looking, Billions y la reciente, Los amos del aire. Esta nueva película llega con cierto retraso y desgraciadamente, todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España.

Freaky Tales es un largometraje de cuatro historias cruzadas que están ambientadas en la Oakland de 1987, parodiando de alguna forma todo lo que tiene que ver con el imaginario popular de la época. Ya sea en el terreno de la ciencia ficción, las estrellas del mundo del deporte o incluso, los filmes de artes marciales. Finalmente, Lionsgate Pictures se decantó por ser su distribuidora oficial y ahora, al menos sabemos que su original propuesta llegará a los cines estadounidenses el 4 de abril. Falta conocer si su futuro paso por nuestro país tendrá cabida en las salas o si en cambio, como ha pasado como otros proyectos de la talla de The Order, llegará directamente a algún servicio de streaming. Desde luego, su desempeño y su premisa parecer ser un contenido demasiado de nicho como para un arriesgado desembarco en el box office europeo. No obstante, su reconocido reparto podría suponer una motivación suficiente para el patio de butacas patrio.

‘Freaky Tales’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Freaky Tales compartida por la compañía es la siguiente: «Ambientada en la Oakland en 1987, esta es una especie de mixtape de varias pintas con personajes pintorescos (una estrella de la NBA, un policía corrupto, un dúo de rap femenino, punks adolescentes, neonazis y un cobrador de deudas) en un curso de colisión que representa un sueño febril de enfrentamientos y batallas».

Los críticos que pudieron verla en Sundance valoraron ciertamente su sentido y espíritu anárquico. Representando desde luego, una narrativa completamente separada de los convencionalismos a los que el cine comercial tan a menudo, nos tiene acostumbrados.

Tanto Boden como Fleck han escrito un guion liderado por varias estrellas del celuloide actual. Pedro Pascal (Gladiator II), Ben Mendelsohn (The Marvels), Jay Ellis (Top Gun: Maverick), Dominique Thorne (Black Panther: Wakanda Forever), Jack Champion (Avatar: El sentido del agua), Keir Gilchrist (It Follows) la cantante Normani y el fallecida estrella de Euphoria, Angus Cloud. El joven actor terminó de rodar varios proyectos antes de su muerte y Freaky Tales será uno de los pocos remanentes de su arte que todavía quedan por salir a la luz.

Un reparto tremendamente coral que ha podido coincidir en parte, gracias al formato de antología, donde la mayoría de los personajes no compartirán pantalla. De hecho, hasta Tom Hanks tiene un pequeño papel como propietario de una tienda de cintas de video. Tendremos que esperar a su desempeño comercial estadounidense para averiguar en qué condiciones podría llegar la producción a nuestras fronteras y en general, al mercado de exhibición europeo.

Pedro Pascal no le hace ascos a nada

Con esta participación en Freaky Tales, el intérprete chileno viene a demostrar que no importa el tipo de producción o proyecto que se le ponga por delante. Da igual si tiene que colocarse el casco del Mandaloriano en Star Wars o calzarse un peto romano en la secuela de Gladiator. Pascal parece decidido a afrontar cualquier papel, ya sea una franquicia o un trabajo independiente como el del presente artículo.

Su presencia llega al nivel de haber doblado al carismático zorro de Robot salvaje, continuar la historia de Joel y Ellie en la segunda temporada de The Last of Us y en definitiva, a presentarse el próximo verano como el nuevo Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Pero no contento con eso, Pascal estará en Materialists, la nueva comedia romántica de Celine Song (Vidas pasadas) y en Eddington, un western pandémico dirigido por Ari Aster en el que compartirá pantalla con Joaquin Phoenix, Emma Stone y Austin Butler. El próximo año, protagonizará el filme de terror Weapons y sumirá presumiblemente por última vez, el papel del Din Djarin en la película de The Mandalorian y Grogu.