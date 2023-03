Premios Oscar 2023: la guía más completa para no perderte nada de la gala

Quedan muy pocas horas para que comience la gala de los Premios Oscar 2023. La ceremonia está considerada la cúspide del séptimo arte y no es para menos, teniendo en cuenta que durante cuatro horas, los mejores largometrajes del 2022 compiten por llevarse las principales categorías. Esta noche habrá algunos cambios relevantes, tanto a nivel estructural de la organización como en el terreno estético. Para empezar, se busca que en esta 95 edición no se repita ningún acto tan bochornoso como el de Will Smith y Chris Rock por lo que se ha generado un plan de actuación a nivel interno que sirva para responder de inmediato y con contundencia con este tipo de imprevistos. Después, la alfombra roja dejará tras muchos años de tener ese color tan característico y será dorada, en parte para mimetizarse con el cromatismo de las icónicas estatuillas. A continuación, repasamos los principales puntos para estar al tanto de cómo será la noche más importante y glamurosa del séptimo arte.

A qué hora empiezan los Oscar

Lo primero es tener en cuenta la diferencia horaria entre Los Ángeles y España. Las estrellas llegarán al recorrido hasta el Teatro Dolby sobre las 19:00 h (horario estadounidense), mientras que aquí ya será completamente de noche, pues la retransmisión comenzarás sobre las 00:00 h y se espera que termine a las 04:00 h de la madrugada del lunes.

Para ver todo el acto en directo es necesario tener contratado Movistar Plus. La cadena tiene la exclusividad de la retransmisión desde hace décadas y ningún medio generalista puede ofrecerla al espectador. Sin embargo existen alternativas como escuchar el especial de RNE de la mano de Yolanda Flores.

Cuánto dura la gala de los Oscar

Como hemos adelantado, se espera que el evento de alargue hasta las 04:00 de la madrugada. No obstante, como siempre pasa en estas ceremonias es difícil controlar el momento de gloria de los ganadores y sus tan a menudo extensos discursos.

Los imprevistos y preparativos se ultiman al mínimo detalle, pero cualquier imprevisto supone un efecto dominó en la prolongación de la gala.

Orden de los premios

La ceremonia arrancará en Movistar Plus a partir de las 00:30 con una gala que estará conducida por Jimmy Kimmel. En total nos encontramos ante 23 categorías, entregando primero los de naturaleza técnica y de guion, para después pasar a los interpretativos. En la recta final disfrutaremos de galardón a Mejor Dirección y por último el gran título de la noche: el de Mejor Película.