El personaje de Marvel que estuvo a punto de aparecer en ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’

Ya ha pasado más de una semana desde el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura y, éxito rotundo taquillero aparte, comienzan a conocerse datos hasta ahora secretos de la producción. Tras Spider-man: No way home, todos los fans creían que la siguiente película no tendría tantas teorías y elucubraciones, pero el mutiverso es un lugar donde todo puede suceder. Vistos ya todos los cameos y con un futuro en el que Charlize Theron se postula como compañera de aventuras de Strange, acabamos de conocer que Michael Waldron (guionista) estuvo a punto de introducir al mismísimo Deadpool en esta secuela.

(A continuación se mencionan spoilers de Doctor Strange en el multiverso de la locura)

Semanas antes del estreno, le preguntaron a Ryan Reynolds si su personaje de Deadpool iba a realizar algún tipo de aparición en Doctor Strange 2. Como viene siendo habitual en este tipo de rumorología, el actor negó la máxima pero lo cierto es que con antecedentes como los de Andrew Garfield… ¿alguien pensaba en confiar ciegamente en Reynolds? Finalmente y muy a nuestro pesar, el mercenario bocazas no hizo su aparición. No obstante, eso no quiere decir que no lo hubiesen planteado en un principio:

“Sí, lo hablamos. Creo que hablamos de todo en esta película. Habría sido una locura no plantearlo, pero al final no se sentía como…simplemente no se sentía como el lugar adecuado”, aseguraba Waldron. La realidad es que no le falta razón, ya que incluir a Deadpool en cualquier punto del UCM es difícil debido a su particular humor gamberro y en ocasiones negro. Pero es en Doctor Strange en el multiverso de la locura donde esta cuestión parece más evidente, ya que la película de Sam Raimi tiene una ambientación tremendamente oscura y por momentos, de absoluto terror.

Michael Waldron fue el guionista de la serie de Loki, por lo que del mismo modo, parecía que el personaje interpretado por Tom Hiddlestone asomaría su rostro a tremendo viaje por los diferentes multiversos, sobre todo teniendo en cuenta que la conexión entre estos ha sido liberada en la primera temporada del show televisivo disponible en Disney +. Al final, la sorpresa más grande la dio John Krasinski al interpretar a Redd Richards y la Capitana Britania que nosotros conocíamos como la agente Carter.