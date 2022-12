El peliculón de Harry Styles en HBO Max que no dejará indiferente a nadie

El 2022 nos ha dejado grandes títulos como The Batman o Top Gun: Maverick en el terreno internacional y otros de la talla de Alcarràs, As bestas y Cinco lobitos en suelo patrio. Pero sin duda, lo que no se puede negar es que la producción más polémica ha sido el reciente largometraje de Harry Styles en HBO Max, No te preocupes querida. La historia, protagonizada por Florence Pugh, suponía la segunda cinta de Olivia Wilde como directora y su desarrollo, presentación en Venecia y cruce de declaraciones la ha vuelto más conocida por lo sucedido entre bambalinas que por el resultado final.

Pero… ¿cuál es el argumento de No te preocupes querida? “Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, un complejo experimental creado por una compañía en la que hombres trajeados trabajan en un proyecto de alto secreto. Sin embargo, cuando comienzan a aparecer las grietas de su idílica vida, exponiendo sucesos siniestros y extraños, Alice comienza a darse cuenta que la fachada de esa comunidad es de papel y cartón. Por ello, intentará por todos los medios averiguar qué es lo que están haciendo en el proyecto y sobre todo por qué lo esconden todo”.

Presentada en el Festival de cine de Venecia, al principio el papel de la estrella del pop iba a caer en manos de Shia Labeuf. Ese fue uno de los primeros pasos hacia la controversia, ya que Wilde anuncio el despido del actor de Disturbia, aludiendo comportamientos inaceptables, pero meses después Labeuf compartió conversaciones, correos electrónicos y afirmaciones en las que Wilde quería mantenerlo y que el intérprete salió de la historia debido a la falta de horas de ensayo para preparar su papel. La tormenta de ese despido coincidió con la denuncia por maltrato de la cantante FKA Twigs hacia Labeouf. Más tarde Wilde contrató a Harry Styles y los rumores de los inicios de su relación tras abandonar a su marido Jason Sudeikis se dispararon. La actitud de esta con Styles en el set fue inapropiada y los malos rollos con la protagonista de la distopía se desataron. Pugh no volvió a promocionar No te preocupes querida ni apareció por la rueda de prensa de Venecia.

No es el único producto de cines y streaming en el que ha aparecido el ex de One Direction. Harry Styles en HBO Max ha mostrado sus dotes interpretativas con esta propuesta, pero también ha aparecido en My Policeman de Amazon Prime Video.