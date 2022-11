‘No te preocupes querida’ llega hoy a HBO Max: ¿La película más polémica del año?

Ha sido uno de los culebrones del verano en la industria cinematográfica y no precisamente uno bueno. No te preocupes querida ha llamado más la atención por todo lo que ha sucedido entre bambalinas en su producción que por lo que debería ser; la segunda película dirigida por Olivia Wilde. La propuesta distópica llegó al Festival de Cine Venecia rodeada de polémicas. Primero por el despido (aunque según él fue una renuncia) de Shia Labeuf, quien en principio no se entendía demasiado bien con Florence Pugh, su compañera de reparto. A esto se le suma que Harry Styles se unió a la proyecto tras esa sonada salida, coincidiendo con que la directora cortaba su relación con su marido Jason Sudeikes y comenzaba a quedar con el cantante.

Por si estos antecedentes fueran pocos, los rumores tras todo esto no hizo otra cosa que agrandarse durante la promoción. Con un buen desplante de Pugh en la rueda de prensa y hasta un hipotético escupitajo en el patio de butacas de Styles a Chris Pine, actor que trabajo su papel con Wilde basándose en el escritor Jordan Peterson. Pero ¿de qué trata No te preocupes querida?

En este thriller psicológico, Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen la suerte de vivir en una comunidad idealizada llamada Victoria. Se trata de un lugar ficticio creada por una compañía en la que los hombres trabajan en un proyecto secreto. No obstante, esa idílica vida comienza a resquebrajarse, sacando a la luz detalles siniestros ocultos bajo la inmaculada fachada de la alegría de los años 50 norteamericanos. Alice no podrá evitar investigar qué es lo que exactamente está sucediendo en Victoria y por qué ellos forman parte de esos decorados llenos de mentiras.

No te preocupes querida fue recibida con críticas mixtas, sobre todo porque se esperaba mucho de un reparto tan estelar, en el que la propia Wilde se reservó un pequeño papel. La ópera prima de la cineasta fue la comedia Súper empollonas y en 2023 estrenará el biopic de la gimnasta estadounidense Kerri Strug, Perfect. El reparto de los habitantes de Victoria se completa con Gemma Chan, Kiki Layne, Nick Kroll, Douglas Smith, Kate Berlant, Asif Ali, Dita Von Teese, Timothy Simons y Sydney Chandler. No te preocupes querida está disponible desde hoy mismo en HBO Max.