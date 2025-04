Las películas que tienes que ver para entender la Semana Santa

El próximo fin de semana comenzará oficialmente la Semana Santa, la fiesta cristiana por excelencia en nuestro país. Unas fechas en las que la mayoría de la población aprovecha para irse de vacaciones y descansar, mientras que otros acuden a las diferentes procesiones, sobre todo dentro del marcado carácter que mantiene la festividad en la región de Andalucía. Porque como toda gran historia que se precie, la conmemoración de la Pasión, la muerte y la resurrección de Cristo también ha funcionado como un tema recurrente en el contexto de varios largometrajes. Por eso hoy, repasamos varias películas que son perfectas para comprender la Semana Santa:

Películas indispensables en Semana Santa

‘La pasión de Cristo’

No se puede hacer un repaso ni una lista de películas sobre la Semana Santa y no mencionar La pasión de Cristo. Rodada en arameo y latín y con un presupuesto de 30 millones de dólares, el filme de Mel Gibson logró 611 millones de dólares en todo el mundo a pesar de todas sus polémicas. Eso si, tanto el cineasta australiano como su protagonista Jim Caviezel pagaron bien caro su retrato de la tortura del Mesías y ahora al director le cuesta mucho sacar sus proyectos adelante y el actor no ha vuelto a estar presente en un gran superproducción. Según Gibson, el rodaje de la secuela La resurrección de Cristo se iniciará este verano y cuando se estrene, quizás estemos en la doble sesión definitiva para la Semana Santa.

Tras ser arrestado con la ayuda de Judas Iscariote, Cristo es estregado a Poncio Pilato, quien por miedo a un motín, lo condena a morir en la cruz como un vulgar criminal. La pasión de Cristo es un tour de force bíblico de las penurias de Jesús de Nazaret, desde los latigazos, pasando por cargar su propia cruz, hasta la crucifixión definitiva que le llevo a la muerte.

‘El séptimo sello’

Sí, la obra maestra de Bergman no repasa un lado únicamente religioso en su trama, pero sí que es un título fundamental en la reflexión acerca de la muerte y la existencia de Dios. Un filme divino que habla de la humanidad desde un punto de vista hermoso y completamente desalentador.

La historia nos sitúa en Suecia en pleno siglo XV, con la Peste Negra asolando a Europa. Tras una década en las Cruzadas, el caballero Antonius Blovk y su leal escudero regresaran a Tierra Santa. El capricho del destino le hace encontrarse con la Muerte, quien lo reclama. Entonces él le propone jugar una partida de ajedrez con la esperanza de encontrar respuestas a las grandes incógnitas de la vida.

‘Los diez mandamientos’

En su momento fue uno de los acontecimientos cinematográficos más relevantes de los años 50 y como todo clásico, su impronta ha tomado el cariz inmortal de todas esas producciones que año tras años son visitadas. Algo que la convierte temporada tras temporada, en una de las películas de semana santa más vistas. La historia recoge el relato de Moisés, el cual renuncia a su vida de privilegios para conducir al pueblo hebreo hacia la libertad.

‘La última tentación de Cristo’

La carrera de Martin Scorsese siempre ha estado rodeada de un aura religioso, sobre todo en el campo de la culpa y de la redención. Desde un lado ficcional ajeno a los escritos, la novela de Nikos Kazantzakis plantea la idea de un Jesús de Nazaret que decide arrepentirse de su cometido, eligiendo llevar una vida normal. Desafío o provocación, lo que es seguro es que el oscarizado cineasta mostró al Mesías más humano. Tanto como no cumplir su misión.

‘María Magdalena’

Fue la película que inició la relación entre Joaquin Phoenix y Rooney Mara. Dirigida por el australiano Garth Davis, María Magdalena narra la historia de una mujer que a pesar de las jerarquías de la época, termina formando parte del centro del movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret.

‘La historia más grande jamás contada’

Los directores George Stevens, David Lean y Jean Negulesco se reúnen para adaptar la novela de Fulton Oursler que tuvo como protagonistas a Max von Sydow, Dorothy McGuire y Charlton Heston. Von Sydow dio vida a Jesucristo en una obra faraónica que recoge el nacimiento, infancia y madurez, muerte y posterior resurrección del protagonista.