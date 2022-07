La película romántica de Disney + que te hará volver a creer en el amor

El verano tiene una buena cantidad de temas cinematográficos para tratar. Por un lado está la sensación de libertad, el compañerismo y cómo no, los paisajes increíbles. No obstante, hay un tipo de películas que funcionan muy bien en el streaming y que son el plan ideal para reforzar el concepto “amor de verano”. Hoy, recomendamos El viaje más largo, la película romántica de Disney + del 2015 que ha conquistado de nuevo a la audiencia, gracias a la plataforma del ratón.

La sinopsis de El viaje más largo es la siguiente: “El viaje más largo es una historia de amor en Carolina del Norte entre el joven cowboy Luke Collins (Scott Eastwood), un antiguo campeón de rodeo en plena vuelta a la competición tras una lesión y Sophia (Britt Robertson), una estudiante universitaria a punto de embarcarse en unos meses en su gran sueño: trabajar en el mundo del arte en la ciudad de Nueva York. En su primera cita, Luke y Sophia rescatarán de un accidente a Ira Levinson, un veterano viudo que echa de menos al amor de su vida, Ruth. Trama secundaria que servirá para que ambos protagonistas estrechen lazos.

Esta película romántica de Disney + cuenta con la figura del hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood, quien ha ido dando bandadas entre el cine de acción y las cintas románticas. Scott apareció en varias películas de su padre bajo el apellido de su madre, Jacelyn Reeves. Debutó en Banderas de nuestros padres y realizó pequeños cameos en Gran Torino e Invictus. Más tarde saltaría a la franquicia del Escuadrón suicida y la saga Fast & Furious, con la octava entrega y también estará en Fast X, prevista para 2023. El viaje más largo está basado en la novela homónima de Nicholas Sparks, autor de otras novelas románticas de éxito como El diario de Noa o Querido John y adaptada por el guionista Craig Bolotin. A la dirección, un cineasta experimentado como George Tillman Jr, quien ha llevado a cabo varios capítulos de series como This Is Us, Luke Cage o el biopic de Notorius Big.

Por su parte, Robertson ha construido su carrera con varias comedias románticas, como es el caso de La primera vez, Pregunta lo que quieras y Un espacio entre nosotros. El resto del reparto está conformado por Jack Huston, Alan Alda, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Elea Oberon y Lolita Davidovich.